口誤？不熟？柯志恩受訪脫口「大」武營、「南部」音樂中心

國民黨智庫執行長柯志恩將獲國民黨徵召參選高雄市長，27日受訪時，竟然把高雄知名的衛武營講成「大」武營，高雄流行音樂中心講成「南部」音樂流行中心。（資料照，記者張嘉明攝）

2022/06/28 00:00

〔記者葛祐豪／高雄報導〕國民黨周三中常會預計將徵召黨智庫執行長柯志恩，空降參選高雄市長，柯志恩今天（27日）接受「今天誰來沛」網路節目專訪時，不知是口誤或真的搞不清楚，竟然把高雄知名的衛武營，講成「大」武營，高雄流行音樂中心講成「南部」音樂流行中心。

柯志恩今天接受專訪時，談及她高中以前都住在屏東，但已離開多年，主持人問她：「接下來有什麼樣利多或著墨，可以讓跟妳一樣的人更早一點，在大學剛畢業、或來台北闖蕩幾年之後，有意願返鄉？」

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柯志恩不知是口誤或根本搞不清楚，竟回答說，她個人覺得「像我們有『大』武營、有『南部』流行音樂中心，我們有很多，以前人家都說台北好玩，台北為什麼好玩？因為台北人文薈萃，台北很多的時尚、非常多的文化、演唱等等之類，就是比較熱鬧」。

柯志恩認為，高雄整個硬體建設都是有的，如果能在很多節目的豐富度上，還有年輕人喜歡逛的瑞豐夜市，夜市如果能把它延伸出去，國際做一個交流，但她現在沒辦法提出很細節的。

柯志恩口中的「大武營」，早年是軍營，目前全名是衛武營國家藝術文化中心，位於高雄鳳山，是南台灣的國家級表演藝術場館，高雄人幾乎無人不知；至於去年正式開幕的高雄流行音樂中心，原名是海洋文化及流行音樂中心，並非「南部流行音樂中心」。

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