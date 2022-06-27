中共選出台灣省籍黨員代表 陸委會：無從代表台灣人民

陸委會今日強調，中共向來藉由不具台灣人民身分的所謂「台籍」人大代表及政協委員，作為對台政治宣傳的樣板，他們出席人大會議配合中共對台統戰的言行，無從代表台灣人民。（資料照）

2022/06/27 20:04

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中共中央政治局常委、全國政協主席汪洋26日出席「中國共產黨全國台灣省籍黨員代表會議」閉幕典禮指示，當選的台灣省籍黨代表要深刻領悟「兩個確立」（確立習核心、習思想），帶頭學透「新時代黨解決台灣問題的總體方略」，在「反獨促統」上走在前列、爭當表率。陸委會今日批評，中共「台灣省籍黨員代表」為對岸政黨成員，出席會議配合中共對台統戰的言行，無從代表台灣人民。

據中國官媒《新華社》報導，中共近日召開「中國共產黨全國台灣省籍黨員代表會議」，汪洋、統戰部長尤權等中共高官出席與會，共產黨以差額選舉方式，選出台灣省出席中共第二十次全國代表大會的代表。

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汪洋於閉幕致詞指示，召開「二十大」是黨和國家政治生活中的一件大事，當選的台灣省籍黨代表要深刻領悟「兩個確立」的決定性意義，增強四個意識、堅定四個自信、做到兩個維護，以高度的政治責任感和歷史使命感，為開好黨的「二十大」作出應有貢獻，不辜負黨中央的信任和廣大台灣省籍黨員、群眾的重託。

汪洋提及，「十八大」以來，黨把握兩岸關係時代變化，豐富和發展國家統一理論和對台方針政策，牢牢把握兩岸關係的主動權。台灣省籍黨員要帶頭學深悟透「新時代黨解決台灣問題的總體方略」，貫徹落實黨中央對台工作決策部署，在重大原則問題上始終同黨中央保持高度一致，在「反獨促統」上走在前列、爭當表率。

汪洋更說，要多謀增進同胞福祉之策，多做加強交流合作之事，多為促進心靈契合之舉，增進台胞對偉大祖國、中華民族、中華文化、中國共產黨、中國特色社會主義的認同，以實際行動迎接黨的「二十大」勝利召開。

對此，陸委會表示，依兩岸條例第33條第2項規定，台灣人民不得擔任公告禁止之中國大陸黨務、軍事、行政或具政治性機關（構）、團體之職務或為其成員。

陸委會批評，中共向來藉由不具台灣人民身分的所謂「台籍」人大代表及政協委員，作為對台政治宣傳的樣板，他們出席人大會議配合中共對台統戰的言行，無從代表台灣人民，不會獲得台灣人民的認同，更不會動搖台灣人民捍衛國家主權尊嚴的決心，以及對於自由民主價值的堅持。

陸委會強調，中國共產黨一黨專政，為召開其「二十大」舉行的內部各單位黨員代表會議，與台灣無關。所謂的中共「台灣省籍黨員代表」為對岸政黨成員；對岸藉機宣示其對台反獨促統之政策，對當前台海情勢並無助益。

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