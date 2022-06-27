中國施壓吐瓦魯刪除聯國海洋大會台灣成員 外交部譴責濫權霸凌

吐瓦魯外交部長柯飛（Simon Robert Kofe）2019年訪台時晉見蔡總統。（取自總統府flickr）

2022/06/27 19:26

〔記者呂伊萱／台北報導〕2022年「聯合國海洋大會」27日在葡萄牙里斯本舉行，中國不滿我國友邦吐瓦魯代表團中有台灣人，予以施壓，吐瓦魯外交部長柯飛（Simon Kofe）退出會議以表抗議。外交部今強烈譴責中國無理濫用職權，要脅吐瓦魯修改代表團名單；外交部感謝吐瓦魯堅定相挺台灣，並強調將與友邦及理念相近國家合作，反制中國在聯合國不斷擴張的惡意影響力。

2022年「聯合國海洋大會」於6月27日至7月1日在葡萄牙里斯本舉行，會議聚焦討論海洋汙染、海洋保育養護及確保海洋資源永續利用等實質議題。柯飛原要率領吐瓦魯代表團參加大會，吐國代表團中有3名台灣人，而中國是聯合國全權證書委員會成員，要求吐瓦魯代表團刪除台灣成員，否則就撤銷整個吐瓦魯代表團資格。

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柯飛仍希望吐瓦魯能參加大會，但為表達對中國作為的不滿，決定自己和3位台灣人都退出代表團。柯飛原已在前往葡萄牙的路上，在決定不出席海洋大會後，預計27日深夜抵達澳洲布里斯本。「澳聯社」指出，柯飛下一站將前往斐濟，因太平洋島國論壇（PIF）領袖峰會將於7月中旬舉行。

外交部副發言人崔靜麟今天表示，對於中國無理濫用其在全權證書委員會的職權，要脅我國友邦吐瓦魯修改代表團名單，外交部予以強烈譴責。崔靜麟同時強調，對於吐瓦魯政府協助我國推動國際參與，吐國外長柯飛無懼中國濫權霸凌，堅定情義相挺台灣，外交部表達由衷謝忱。

崔靜麟說明，聯合國各會員國代表團的組成一向由各會員國決定，聯合國全權證書委員會成員對於各會員國代表團的組成無從置喙。外交部強調，中國任意施壓會員國的行為，只是再次顯露了其惡劣本質。我國政府將續與友邦及理念相近國家合作，共同反制中國在聯合國不斷擴張的惡意影響力。

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