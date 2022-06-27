宜蘭縣五結鄉長選舉 民進黨徵召日本大學博士歐志銘

民進黨宜蘭縣黨部今天徵召日本大學海洋建築工學博士歐志銘（左5），參選五結鄉長選舉。（記者游明金攝）

2022/06/27 16:46

〔記者游明金／宜蘭報導〕民進黨宜蘭縣黨部今天徵召日本大學海洋建築工學博士歐志銘參選五結鄉長選舉，黨部主委陳俊宇說，現任鄉長沈德茂雖是民進黨籍，但經協商徵召仍破局，黨部深表遺憾。歐志銘強調有建築與規劃專業，並提出「領航五結、接軌國際」的願景與目標。縣長提名人江聰淵說，民進黨對五結未來發展很有信心，徵召歐參選，可以讓縣政與鄉政充分結合。

57歲的歐志銘是五結鄉人，曾擔任蘭陽技術學院建築系主任、學務長，曾代表時代力量參選羅東縣議員；目前是行政院公共工程採購評選委員會委員、五結鄉、頭城鎮、蘇澳鎮都市計畫委員、四結福德廟管理委員。

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民進黨縣黨部今天在江聰淵、陳俊宇，以及民進黨縣議員簡松樹、蔡金惠、縣議員參選人張明華等人陪同下，共同召開記者會宣佈徵召歐志銘參選五結鄉長。陳俊宇說，民進黨徵召沈德茂競選連任破局，黨部感到遺憾，經討論決定徵召歐志銘教授，共同為五結打拚，也受到黨公職一致支持與肯定，他相信歐與與江聰淵一起打拼，會讓宜蘭與五結改頭換面，重返榮耀。

江聰淵說，歐志銘是優秀人才，在城市規劃有專業領域知識，與地方發展也有接觸連繫與關心，黨部徵召歐參選五結鄉長，對五結未來發展大家很有信心，地方也有高度共識，讓他用專業知識讓五結走入國際城市。

歐志銘指出，日本留學回國後在教育界服務，前聖母醫院院長陳永興曾說「有專業、有操守的人，要走出校園奉獻專業、服務人群」，他受到啟發決定走入服務人群這條路，這次感謝大家推薦，他要用專業與執行能力承擔規劃五結未來發展，讓五結走入國際舞台。

「領航五結、接軌國際」歐志銘說，這是他對五結的規劃與願景，未來政見有六大面向，分別是國際接軌、文化傳承、產業興盛、振興觀光、社會福利與交通順暢，希望打拼五結成為更安居樂業的城市。

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