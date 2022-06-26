逛羅東夜市造勢 柯文哲：選我當總統才能打破藍綠惡鬥

柯文哲為羅東夜市攤商簽名。（記者江志雄攝）

2022/06/26 22:23

〔記者江志雄／宜蘭報導〕台北市長、台灣民眾黨主席柯文哲今（26日）晚到宜蘭縣羅東夜市，他透過直播節目說，2024「選柯文哲當總統才能打破藍綠惡鬥」，讓台灣重新成為合作的國家。

民眾黨在羅東夜市舉辦「阿北跟你作伙迺夜市」活動，柯文哲一行人晚間8點從羅東中山公園出發，帶領民眾黨宜蘭縣長參選人陳琬惠等人繞行羅東夜市一圈，所到之處，柯粉爭相拍照，也有人高喊「總統好」，因適逢過日，羅東夜市被逛街人潮擠得水洩不通。

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柯文哲走了一段路後，在夜市定點接受「董事長開講」直播節目連線，他自稱，擔任台北市長期間，市府一級首長的黨籍從新黨到民進黨都有，因為如此，2024「選柯文哲當總統，才能打破台灣藍綠惡鬥」，讓台灣重新成為合作國家，而不是分裂的國家。

針對下屆台北市長選舉，柯文哲說，「黃珊珊有準備」，若能當選可無縫接軌；他之後話鋒一轉，質問蔣萬安「有柯文哲聰明嗎」、「有柯文哲身體好嗎」、「有柯文哲強大意志力嗎」，蔣萬安當市長想掌握市政要等3年；另外，柯文哲還意有所指地說，當市長不能太老，「70多歲」要再來拚，體力是一大考驗。

柯文哲（中）今晚在羅東夜市參加直播節目時說，2024選他當總統才能打破藍綠惡鬥。（記者江志雄攝）

台北市長、台灣民眾黨主席柯文哲，今晚出席宜蘭縣羅東夜市的「阿北跟你作伙迺夜市」活動。（記者江志雄攝）

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