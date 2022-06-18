沈德茂擅自修改同意書 民進黨徵召宜縣五結鄉長競選連任破局

民進黨徵召五結鄉長沈德茂競選連任鄉長破局。（資料照）

2022/06/18 11:30

〔記者游明金／宜蘭報導〕民進黨徵召五結鄉長沈德茂競選連任鄉長破局！據了解，沈有簽署接受徵召同意書，卻刪除「全力輔選民進黨提名的宜蘭縣長候選人」等文字。縣黨部主委陳俊宇表示遺憾，黨部決定另尋適當人選。沈德茂說，他在五結為什麼要支持？隨即改口「我不承認講這些，我不想講這些」，黨部不徵召，他沒有意見。

沈德茂是民進黨籍，本屆鄉長選舉違紀參選，挑戰民進黨提名的張明華，在國民黨未提人選情況下，結果由沈德茂當選。當年，縣黨部執委會雖決議開除黨籍，但評委會擱置未處理，致使沈仍保有民進黨身分。

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沈德茂年底要競選連任，但未參與黨內初選登記，民進黨縣黨部與選舉對策委員會，為表示尊重，多次邀請沈德茂接受徵召參與選戰，沈一直未置可否。

日前，沈德茂總算簽署接受徵召同意書，卻將同意書內容擅自修改。黨部版的同意書要求「恪守民主進步黨相關提名規範外，亦願秉持清廉參政與杜絕賄選的精神參選，並全力輔選民進黨提名之宣蘭縣長候選人，並配合所在之鄉镇市本黨提名各候選人，以求「團结宣蘭、再現榮耀」。

沈德茂簽出來的同意書，僅剩「願意秉持清廉參政與杜絕賄選的精神參選。」有關輔選縣長候選人等文字全自行刪除。

據了解，五結鄉公所秘書沈信雄有意參選縣議員，但民進黨已提名簡松樹與張明華，沈德茂向黨部要求，他會輔選沈信雄，無法接受黨部條件；另，沈不願表態支持民進黨縣長候選人，黨部也無法接受。

民進黨部討論後，認為初選機制不應因人設事，為維持黨內現有規範及公平公正之登記提名機制，經執委會決議通過，五結鄉長另徵詢適當人選。也就是民進黨將提名其他人挑戰沈德茂。

沈德茂對民進黨放棄徵召的作法，強調「不予置評，沒有意見」；又說他沒承認這個黨，都派系在亂搞、在搗蛋，又說跟黨沒有關係，他對黨沒有意見。

被問到為何要刪去「全力輔選民進黨提名的宜蘭長候選人」等文字；沈德茂說，他在五結鄉為什麼要支持，隨即改口「我不承認講這些，我不想講這些」，並批評黨部要徵召他是要「條件交換」才提名，他無法接受。

沈德茂強調，他沒有權利叫沈信雄不要參選，黨部怎麼可以叫他去要沈信雄不選，這是沒有道理的。至於會不會幫沈信雄站台輔選，他說：「時間還沒到，你怎麼知道我會不會站台。」

據了解，沈德茂已拜訪過國民黨部主委、議長張建榮；張建榮說，五結鄉長部分，國民黨初選無人登記，黨部也不會辦理徵召，所以不會提名。被問到是不是禮讓沈參選，張說：「差不多。」

民進黨宜蘭縣黨部的接受徵召同意書，要求「全力輔選民進黨提名的宜蘭縣長候選人」。（民進黨部提供）

沈德茂簽出來的同意書，刪除「全力輔選民進黨提名的宜蘭縣長候選人」等相關文字。（民進黨部提供）

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