為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    沈德茂擅自修改同意書 民進黨徵召宜縣五結鄉長競選連任破局

    民進黨徵召五結鄉長沈德茂競選連任鄉長破局。（資料照）

    民進黨徵召五結鄉長沈德茂競選連任鄉長破局。（資料照）

    2022/06/18 11:30

    〔記者游明金／宜蘭報導〕民進黨徵召五結鄉長沈德茂競選連任鄉長破局！據了解，沈有簽署接受徵召同意書，卻刪除「全力輔選民進黨提名的宜蘭縣長候選人」等文字。縣黨部主委陳俊宇表示遺憾，黨部決定另尋適當人選。沈德茂說，他在五結為什麼要支持？隨即改口「我不承認講這些，我不想講這些」，黨部不徵召，他沒有意見。

    沈德茂是民進黨籍，本屆鄉長選舉違紀參選，挑戰民進黨提名的張明華，在國民黨未提人選情況下，結果由沈德茂當選。當年，縣黨部執委會雖決議開除黨籍，但評委會擱置未處理，致使沈仍保有民進黨身分。

    沈德茂年底要競選連任，但未參與黨內初選登記，民進黨縣黨部與選舉對策委員會，為表示尊重，多次邀請沈德茂接受徵召參與選戰，沈一直未置可否。

    日前，沈德茂總算簽署接受徵召同意書，卻將同意書內容擅自修改。黨部版的同意書要求「恪守民主進步黨相關提名規範外，亦願秉持清廉參政與杜絕賄選的精神參選，並全力輔選民進黨提名之宣蘭縣長候選人，並配合所在之鄉镇市本黨提名各候選人，以求「團结宣蘭、再現榮耀」。

    沈德茂簽出來的同意書，僅剩「願意秉持清廉參政與杜絕賄選的精神參選。」有關輔選縣長候選人等文字全自行刪除。

    據了解，五結鄉公所秘書沈信雄有意參選縣議員，但民進黨已提名簡松樹與張明華，沈德茂向黨部要求，他會輔選沈信雄，無法接受黨部條件；另，沈不願表態支持民進黨縣長候選人，黨部也無法接受。

    民進黨部討論後，認為初選機制不應因人設事，為維持黨內現有規範及公平公正之登記提名機制，經執委會決議通過，五結鄉長另徵詢適當人選。也就是民進黨將提名其他人挑戰沈德茂。

    沈德茂對民進黨放棄徵召的作法，強調「不予置評，沒有意見」；又說他沒承認這個黨，都派系在亂搞、在搗蛋，又說跟黨沒有關係，他對黨沒有意見。

    被問到為何要刪去「全力輔選民進黨提名的宜蘭長候選人」等文字；沈德茂說，他在五結鄉為什麼要支持，隨即改口「我不承認講這些，我不想講這些」，並批評黨部要徵召他是要「條件交換」才提名，他無法接受。

    沈德茂強調，他沒有權利叫沈信雄不要參選，黨部怎麼可以叫他去要沈信雄不選，這是沒有道理的。至於會不會幫沈信雄站台輔選，他說：「時間還沒到，你怎麼知道我會不會站台。」

    據了解，沈德茂已拜訪過國民黨部主委、議長張建榮；張建榮說，五結鄉長部分，國民黨初選無人登記，黨部也不會辦理徵召，所以不會提名。被問到是不是禮讓沈參選，張說：「差不多。」

    民進黨宜蘭縣黨部的接受徵召同意書，要求「全力輔選民進黨提名的宜蘭縣長候選人」。（民進黨部提供）

    民進黨宜蘭縣黨部的接受徵召同意書，要求「全力輔選民進黨提名的宜蘭縣長候選人」。（民進黨部提供）

    沈德茂簽出來的同意書，刪除「全力輔選民進黨提名的宜蘭縣長候選人」等相關文字。（民進黨部提供）

    沈德茂簽出來的同意書，刪除「全力輔選民進黨提名的宜蘭縣長候選人」等相關文字。（民進黨部提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    巧合？彰化藍綠參選人意外「同框」 綠議員：影響視線將移走
    2022/06/16 11:55

    巧合？彰化藍綠參選人意外「同框」 綠議員：影響視線將移走
    獨家》國民黨彰化市長初選「新進黨員」勝出 老將落敗原因曝光
    2022/06/15 18:53

    獨家》國民黨彰化市長初選「新進黨員」勝出 老將落敗原因曝光

    「NASA太空律動襪」穿上就像漫步雲端
    浪漫？理性？我們都是「雙魚B」 鄭朝方請益林右昌
    2022/06/13 16:56

    浪漫？理性？我們都是「雙魚B」 鄭朝方請益林右昌
    三腳督變綠藍對決！藍營彰化市長初選今起3天民調定人選
    2022/06/12 17:55

    三腳督變綠藍對決！藍營彰化市長初選今起3天民調定人選

    不可不知的醫學界熱門研究趨勢：母乳活性
    政治今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播