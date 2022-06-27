綠營批林姿妙上任3年多 14次縣都委會只出席2次

民進黨宜蘭新世代參政聯盟批評林姿妙是「跳票縣長」，上任3年多來，14次都市計畫委員會只出2兩次，這是怠惰行政，讓宜蘭建設停滯。（記者游明金攝）

2022/06/27 16:28

〔記者游明金／宜蘭報導〕民進黨宜蘭新世代參政聯盟批評林姿妙是「跳票縣長」，上任3年多來，14次都市計畫委員會只出2兩次，而且都是簡短致詞與頒獎就離開，未曾參與討論，對宜蘭城鄉規劃全無概念，這是怠惰行政，讓宜蘭建設停滯。縣府表示，縣府在城鄉規劃及發展，以國土計畫為上位指導，佈設縣內合理發展及資源保育空間等；並未對缺席都委會之事回應。

新世代聯盟頭城縣議員參選人林詩穎、冬山縣議員參選人林佩螢、宜蘭市民代表參選人游國良、蘇澳鎮民代表參選人翁季，今天在縣黨部召開「縣政芭樂票，宜蘭人不要」記者會，批評縣長林姿妙長期疏於縣政，城鄉發展政見跳票連連，宜蘭即將面對高鐵通車衝擊，縣民要如何奢望林姿妙替宜蘭人構建一個有溫度城市和希望的未來？

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林詩穎說，廉政署、檢調對林姿妙涉貪案的搜查，發現林姿妙數十年來簽發多張沒有日期的支票，以無效的芭樂票借貸近億元資金，刷新國人對借貸與支票的基本知識，坊間更以「林支票」來嘲諷宜蘭人。

林詩穎指出，在政治上，林姿妙政見芭樂票也不遑多讓，競選縣長提出許多城鄉發展政見，但上任後14次縣都委會竟缺席12次，對都市發展與規劃不用心與疏忽，她提的有效運用都市計畫創造特色、發掘都市特色文化鼓動創新魅力、建構都市週邊多功能綠帶等政見，這些建設在哪裡？

林佩螢指出，各項縣政會影響到縣民生活品質、人身安全、政府廉能等，但林姿妙不參加都委會、不參加治安會報、不參加廉能會報，只忙著跑攤，這已是行政怠惰，造成宜蘭發展停滯，面對質疑都以「不知道、不開會、不回應」三不政策來迴避，宜蘭不需要這樣不負責任的縣長。

游國良、翁季呼籲縣民尋找林姿妙，重大會議都未出席，縣長到底跑去哪裡？宜蘭人對這種荒廢縣政的首長「零容忍」，這種縣長「我們不要」。

縣府未對縣長缺席都委會之事說明，僅表示縣府在城鄉規劃及發展，以國土計畫為上位指導，佈設縣內合理發展及資源保育空間，同時經由各都市計畫定期通盤檢討與專案變更，完成整體空間的實踐，積極配合交通部高速鐵路建設即時規劃、凝聚社區共識劃設羅東工保區公共設施區位、透過地方創生營造特色街廓、配合內政部推動宜蘭社會住宅等，守護宜蘭好山好水的環境的同時，也凸顯在地深厚的文化底蘊。

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