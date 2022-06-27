民調：6成4民眾認恩恩延誤就醫 逾44％不滿侯友宜態度

新北市2歲男童「恩恩」染疫過世案延燒，台灣新政協會27日發布最新民調，其中有近3成（29.6%）新北市民，因新北市長侯友宜對恩恩案的處置，減少他們對於侯的政治信任。（記者朱沛雄攝）

2022/06/27 09:54

〔記者謝君臨／台北報導〕新北市2歲男童「恩恩」染疫過世案延燒，台灣新政協會今（27）日發布最新民調，其中有近3成（29.6%）新北市民，因新北市長侯友宜對恩恩案的處置，「減少」他們對於侯的政治信任。此外，64.4%新北市民認為恩恩案就醫延誤，44.1%新北市民不滿意侯處理本案的態度。

今年4月，「恩恩」因武漢肺炎（新型冠狀病毒疾病，COVID-19）確診發燒，恩恩母親致電新北消防局求救，但救護車在81分鐘後才抵達。6天後恩恩病逝，為國內首例兒童染疫引發腦炎重症致死個案。

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根據民調，針對恩恩案從通報後經過約1.5小時才入院治療，64.4%受訪者認為延誤就醫，當中32.4%更認為恩恩一定有延誤就醫，僅有15%受訪者覺得恩恩沒有延誤就醫。若以年齡層進一步分析，30至39歲與40至49歲認為恩恩延誤就醫的比例最高，各為71.3%。

另就侯友宜應對恩恩案的處理態度，有31.4%新北市民感到滿意，44.1%感到不滿意。若以40歲作為年齡分界，40歲以上者有46.8%不滿意侯對恩恩案的處理方式，20至39歲則降至38.7%不滿意侯的處置。此外，本題的藍綠白陣營分歧依舊明顯，但仍有20.9%國民黨支持者、31.4%民眾黨支持者不滿意侯的作法。

至於恩恩案是否衝擊侯友宜政治信任，有29.6%新北市民因恩恩案減少對於侯的政治信任，57.4%未受影響；若以40歲作為年齡分界，40歲以上者對侯信任變少的比例較大（31.9%），20至39歲則有24.9%對侯信任降低。

另外，教育程度初（國）中者對侯友宜信任變少比例最大（45.1%），而即便是民進黨支持者，也有34.9%受訪者未因此改變對於侯的政治信任，不偏向任何黨者則有23.5%因此事件減少對於侯的信任。

新北市政黨支持度部分，24.3%支持民進黨、15.4%支持國民黨、12.6%支持民眾黨、4.9%支持時代力量、2.2%支持台灣基進黨，27.5%則稱自己不偏任何黨。

本次調查於6月23日至6月24日進行，就戶籍在新北市各個行政區，年滿20歲的一般民眾進行電話調查，並透過分層比例隨機抽樣法進行抽樣，一共取得1079份有效樣本，在95%信心水準之下，抽樣誤差為正負3%。樣本並依照內政部最新人口資料，對戶籍地、性別、年齡、教育程度進行多重反覆加權。

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