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    國父遺像爭議》拍賣破損之國父遺像？ 立院：黨團協商決定

    立法院議場內的巨幅國父遺像油畫，日前於議事衝突中，遭國民黨立委丟擲杯水砸破一個洞。（立委洪申翰提供）

    立法院議場內的巨幅國父遺像油畫，日前於議事衝突中，遭國民黨立委丟擲杯水砸破一個洞。（立委洪申翰提供）

    2022/06/26 11:44

    〔記者謝君臨／台北報導〕立法院議場內的巨幅國父遺像油畫，日前於議事衝突中，遭國民黨立委丟擲杯水砸破一個洞。對此，民進黨立委蔡易餘正式發函立院秘書長室，指民主國家甚少使用個人圖騰於莊嚴的國會議場，建請將之透過國際知名拍賣會拍賣。不過，由於此舉涉及「宣誓條例」規定，若真要將畫卸下，恐需修法解套。立院目前正洽請文化部尋找專家到院鑑定、修補；至於拍賣一事，則需由黨團協商決定。

    立院於5月30日三讀通過攸關國務機要費除罪化的「會計法第99條之1條文修正案」，國民黨立委指控執政黨替前總統陳水扁的貪污案除罪化，於表決該案期間朝主席台丟擲杯水抗議，還將主席台後方的巨幅國父遺像砸破一個洞。

    蔡易餘：國民黨毀其神主牌 國父遺像可高價出售

    對此，蔡易餘發函秘書長室，建請立院考慮將該國父遺像鑑定價值後，透過諸如蘇富比等國際知名拍賣會拍賣；僅以此突顯民主國家甚少使用個人圖騰於莊嚴的國會議場；「更因為孫逸仙乃國民黨前總理，其徒孫竟然使用議事程序所不允許的杯水做為攻擊武器，毀其神主牌，此舉駭世聽聞定可高價出售！」

    秘書室則回覆，立院對於破壞設備、設施案件，一貫立場均依法求償。針對破損的國父遺像，擬先行請文化部推薦修復文物專家，協助現場會勘毀損的情況，並研擬畫作修復等處置方案。至於蔡易餘建議將之拍賣，則需經由各黨團協商獲致共識後，才能辦理相關行政程序。

    據了解，蔡易餘建議拍賣國父遺像一事，日前曾於民進黨團LINE群組內引起討論，獲得民進黨立委范雲等人支持，還有人貼出一張拍賣的示意圖。

    國父遺像若真卸下 牽涉「宣誓條例」修法

    事實上，早在2020年9月，范雲等人就提出「宣誓條例」、「總統副總統宣誓條例」、「中華民國國徽國旗法」三部修正草案，刪除懸掛國父遺像、向其宣誓的相關條文；因此，在此事發生後，范雲也在臉書發文呼應，強調民主台灣不要再向威權象徵鞠躬，呼籲國民黨支持她所提出的「宣誓儀式民主化」三法。

    民進黨立委林俊憲也說，人們對於孫文的想法，就和台灣的政治認同一樣複雜，但撇開這個不談，全世界幾乎沒有國家在國會懸掛重要人物遺像，至少不會是這麼顯眼的地方，畢竟國家不是靠一個人打造的；既然連國民黨也毫不在意破壞，或許是撤下的時候了。

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