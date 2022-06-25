柯文哲嗆中央「卡蛋」 議員秀資料打臉：北市府自己拖延

遠雄大巨蛋無法在10月營運。（資料照）

2022/06/25 17:08

〔記者楊心慧／台北報導〕遠雄大巨蛋原訂6月取得使用執照、10月試營運，但還需待中央通過防火性能審查，才能核定遠雄第四次變更設計，並經市府勘驗等流程，確定無法趕在台北市長柯文哲卸任前營運，柯文哲反批遭中央「卡蛋」。市議員吳沛憶打臉柯文哲說，市府拖到今年3月24日才明確說明同意修正將地面層及地下1層同時認定為避難層，自己拖1年才說清楚，還敢怪中央卡蛋？

吳沛憶調閱市府關於大巨蛋的會議紀錄發現，實際上，拖延的就是市府自己。她指出，遠雄蓋的安全梯，從地下層爬上來時無法爬到1樓，導致不合消防法規，市府幫遠雄解套，把B1認定為避難層。

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吳沛憶說，營建署的審查攸關大巨蛋的安全、逃生問題，牽扯到6萬人的生命安全，根據大巨蛋的工作協調會議紀錄，台北市建管處認定B1是避難層的時間是去年11月1日，但據營建署新聞稿指出，直到「今年3月24日北市府才『明確說明』同意修正將地面層及地下一層同時認定為避難層」。

吳沛憶說，據中央消防署的回應，至今大巨蛋仍有安全疑慮，大巨蛋體育館煙控排煙模擬，還不符合國家標準規範，請遠雄補正，看過電視劇「火神的眼淚」都知道，在火場煙有多致命，中央不過是依法行政，保護民眾的安全，卻被說是卡蛋，柯文哲到底是多想要護航遠雄，多急著要剪綵收割？

台北市議員吳沛憶打臉柯文哲說，市府拖到今年3月24日才明確說明同意修正將地面層及地下1層同時認定為避難層，自己拖1年才說清楚，還敢怪中央卡蛋？（台北市議員吳沛憶提供）

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