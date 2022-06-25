民進黨彰化縣長提名誰？蔡英文：最好的人選

總統、民進黨主席蔡英文出席彰化小英之友會授證典禮，強調會提名「最好的人選」。（彰化縣小英之友會提供）

2022/06/25 14:44

〔記者劉曉欣／彰化報導〕總統、民進黨主席蔡英文今天出席彰化小英之友會授證典禮，面對各界高度關切縣長提名人選一事；蔡英文強調，一定會提名最好的人選，無論提名誰，小英之友會都團結起來全力支持，在選舉當中做最強的後盾。

由於蔡英文在6月21日與立委黃秀芳單獨會談40分鐘，也讓政界解讀黃秀芳為熱門人選，剛好蔡英文今天到彰化參加小英之友會活動，黃秀芳也出席，許多綠營人士都期待蔡英文直接宣布力挺黃秀芳，為民進黨彰化縣長選戰衝出氣勢。

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不過，蔡英文到場致詞時表示，很多人都關心彰化縣長提名人選，她的答案是「一定會提名最好的人選」，但無論提名誰，小英之友都要團結起來全力支持，做候選人最強的後盾；只要小英之友會動起來，彰化戰力就會出來。

今天是黃秀芳在與總統單獨會談40分鐘後首度公開露面，黃秀芳態度仍是非常低調，她指出，彰化縣長人選還沒正式確定，黨中央還在進行徵詢，相信黨中央會提名最適合的人選。

前縣長魏明谷今天也出席小英之友會，魏明谷也為黃秀芳加油打氣，因為他可以體會黃秀芳的「壓力很大」，魏明谷說，無論黨中央提名誰，他都會全力支持，也會為提名人選站台。

至於前彰化市長邱建富今天並未出席活動，對此，邱建富指出，因為他行程滿檔，同時也沒有受到邀請，所以才沒有到場；邱建富強調，黨中央提名縣長人選要讓他心服口服，協調不成就應該以民調為依歸，他已經禮讓過2次，如果要硬坳把他當傻瓜，他沒辦法接受，他就會堅持到底。

總統府國策顧問、小英之友會總會長陳永昌的妻子黃淑娟指出，向來小英之友會活動，只要是民進黨的黨公職都會來參加，並不會特別發出邀請函。

針對魏明谷老婆劉慧如在臉書貼文「若徵召也應是陳素月」一事，立委陳素月今天表示，彰化縣長選舉是艱困的選戰，尊重黨中央的提名，只要黨中央拍板定案，決定提名人選，她就會支持到底。

立委黃秀芳在與總統蔡英文單獨會談40分鐘後首度公開露面，她仍維持一貫低調，強調黨中央仍在徵詢中。 （記者劉曉欣攝）

總統府國策顧問、小英之友會總會長陳永昌（圖左）與妻子黃淑娟（圖右）強調，民進黨的黨公職都會來參加小英之友會活動，並未特別邀請誰。（記者劉曉欣攝）

前彰化市長邱建富強調，如果民進黨縣長提名無法讓他心服口服，他會堅持到底。（取自邱建富臉書）

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