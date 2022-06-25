申請快篩EUA廠商電話外洩 立院國民黨團疑食藥署內神通外鬼

國民黨團總召曾銘宗等人，25日舉行「黑心快篩橫行無阻，食藥署還在包庇？內神通外鬼？」記者會。（記者叢昌瑾攝）

2022/06/25 14:13

〔記者王千豪／台北報導〕黑心快篩試劑爆發以來，食藥署核准EUA過程屢遭外界質疑。立法院國民黨團今（25）日召開記者會指出，黨團接獲一位向食藥署申請快篩試劑EUA廠商負責人W先生的檢舉，在遭到食藥署要求補件之後，突然接到數家顧問公司來電表示可以協助取得快篩試劑EUA。國民黨團表示，高度質疑衛福部、食藥署有內神通外鬼之嫌。

國民黨團書記長萬美玲表示，一位具名向國民黨團檢舉的廠商負責人W先生，在4月21日向食藥署送出快篩試劑EUA申請，幾天後遭食藥署要求補件，準備補件期間突然接到「睛世隆中股份有限公司」曹小姐、鄭先生電話，表達「是否有送件到食藥署申請快篩試劑EUA申請？本公司可以協助你更快速、順利拿到EUA」。緊接著幾天後，又接到一家自稱在長庚醫院擔任顧問的林先生，同樣表達「可以協助順利、快速取得EUA」訊息。

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萬美玲指出，W先生質疑在送件申請EUA資料中，所留下的聯絡電話並非公司常設號碼，而是為了因應申請EUA特別使用一支專線號碼，除了W先生和收件的食藥署，根本沒有人知道這支號碼，為何「睛世隆中」和所謂「長庚林顧問」知道這支號碼？如果不是食藥署內部人員透露出廠商個資，這些顧問公司拿得到申請廠商的電話？因此，國民黨團合理的推斷，包括「邵博士顧問公司」在內，加上「睛世隆中」、「長庚林顧問」現在已經有3家所謂顧問公司浮上檯面，背後相信還有更多「快篩掮客」、「快篩蟑螂」穿梭在EUA申請案件中牟利。

萬美玲表示，從爆發邵博士顧問公司案後，完全看不到食藥署長吳秀梅說明清楚，如果廠商資料從食藥署任何一個人手中流出，就已經違反《刑法》第317條：「法令或契約有守因業務知悉或持有工商秘密之義務，而無故洩漏之者，處一年以下有期徒刑、拘役或三萬元以下罰金。」

萬美玲指出，睛世隆中前身是「旺東生技有限公司」，前負責人鄭宇峻曾經因犯詐騙案遭新北地院判刑，旺東改名睛世隆中後，鄭宇峻雖然不再掛董事長，但國民黨團查出在去年還掛名執行長，顯然，睛世隆中是家充滿爭議的公司。此外，旺東在去年5月申請停業，9月改名為睛世隆中，今年4月申請恢復營業，5月初開始介入快篩EUA申請，做起顧問、掮客。

萬美玲進一步指出，根據財政稅籍資料睛世隆中登記營業項目是蔬菜栽培、果樹栽培等等，令人不解的是，睛世隆中到底是如何取得申請快篩試劑EUA廠商聯絡電話？倘若食藥署覺得被冤枉，難道不該向國人說清楚？說不清楚難道是共犯結構？國民黨團提出這麼多疑點，吳秀梅擺爛以為全民好唬弄、好欺騙？痛批實在不適合擔任署長職務。

對於W先生的檢舉，國民黨團總召曾銘宗呼籲，廠商聯繫電話外洩，衛福部、食藥署到底有沒有內神通外鬼？請行政院盡速行政調查，檢調必須調查清楚。

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