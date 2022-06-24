為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    殉職機工長回桃園老家了！親人同袍悲痛弔唁 檢進行初步相驗

    海軍機工長劉尚均因意外殉職，家屬今在劉中壢老家設靈。（記者許倬勛攝）

    海軍機工長劉尚均因意外殉職，家屬今在劉中壢老家設靈。（記者許倬勛攝）

    2022/06/24 13:02

    〔記者許倬勛、鄭淑婷／桃園報導〕海軍反潛航空大隊一架S-70C反潛直升機22日發生重落地意外事故，其中機工長劉尚鈞因傷勢過重殉職，家屬今天上午在桃園市中壢區某殯儀館設靈堂，同袍、家屬掩面啜泣，婉拒媒體訪問，低調表示「一切由海軍司令部對外說明」。

    海軍S-70C（M）反潛直升機（機號2303）22日訓練時發生重落地意外，因尾翼起火，造成坐在後座的機工長劉尚鈞全身95％燒燙傷，23日凌晨2點多因血壓、呼吸和心跳不穩緊急裝上葉克膜搶救，家屬決定放棄急救，讓劉尚鈞留一口氣返回桃園中壢老家。

    家屬今天在中壢殯葬園區某殯儀館設靈堂，記者於上午10點30分許抵達，劉尚鈞家屬、同袍及長官明確表達不受訪，堅決表示不希望外界打擾，盼外界留給家屬隱私；據悉，市長鄭文燦原計午後到靈堂弔唁，但也遭劉家人婉拒。

    劉尚鈞袍澤神情凝重，十數人均面露哀戚之色，劉妻更是泣不成聲，抱著親友痛哭；海軍司令部軍官表示，希望家屬節哀順變，同時也表達國家一定會從優撫卹，但追晉或入宗烈祠等細節，都尚在討論、暫不便對外透露

    桃園地方檢察署檢察官率法醫於上午11點抵達相驗，研判是大面積燒燙傷導致熱休克致死，家屬對此未表達意見，但希望查明原因。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    同袍發文悼念「迷倒女生的大仁哥」因公殉職 劉尚鈞將獲追贈少尉
    2022/06/24 11:43

    同袍發文悼念「迷倒女生的大仁哥」因公殉職 劉尚鈞將獲追贈少尉
    海軍重傷機工長劉尚鈞家屬放棄急救 預計12點送返桃園家
    2022/06/23 22:46

    海軍重傷機工長劉尚鈞家屬放棄急救 預計12點送返桃園家

    醫師研發減重茶為全台減少20萬公斤
    海軍反潛直升機事故 95％燒燙傷機工長裝葉克膜搶救
    2022/06/23 12:29

    海軍反潛直升機事故 95％燒燙傷機工長裝葉克膜搶救
    疑尾翼失控重摔落地 海軍S-70C反潛直升機4人受傷送醫
    2022/06/22 17:42

    疑尾翼失控重摔落地 海軍S-70C反潛直升機4人受傷送醫

    醫師推薦8大保健食品 防新冠重症
    政治今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播