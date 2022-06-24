殉職機工長回桃園老家了！親人同袍悲痛弔唁 檢進行初步相驗

海軍機工長劉尚均因意外殉職，家屬今在劉中壢老家設靈。（記者許倬勛攝）

2022/06/24 13:02

〔記者許倬勛、鄭淑婷／桃園報導〕海軍反潛航空大隊一架S-70C反潛直升機22日發生重落地意外事故，其中機工長劉尚鈞因傷勢過重殉職，家屬今天上午在桃園市中壢區某殯儀館設靈堂，同袍、家屬掩面啜泣，婉拒媒體訪問，低調表示「一切由海軍司令部對外說明」。

海軍S-70C（M）反潛直升機（機號2303）22日訓練時發生重落地意外，因尾翼起火，造成坐在後座的機工長劉尚鈞全身95％燒燙傷，23日凌晨2點多因血壓、呼吸和心跳不穩緊急裝上葉克膜搶救，家屬決定放棄急救，讓劉尚鈞留一口氣返回桃園中壢老家。

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家屬今天在中壢殯葬園區某殯儀館設靈堂，記者於上午10點30分許抵達，劉尚鈞家屬、同袍及長官明確表達不受訪，堅決表示不希望外界打擾，盼外界留給家屬隱私；據悉，市長鄭文燦原計午後到靈堂弔唁，但也遭劉家人婉拒。

劉尚鈞袍澤神情凝重，十數人均面露哀戚之色，劉妻更是泣不成聲，抱著親友痛哭；海軍司令部軍官表示，希望家屬節哀順變，同時也表達國家一定會從優撫卹，但追晉或入宗烈祠等細節，都尚在討論、暫不便對外透露

桃園地方檢察署檢察官率法醫於上午11點抵達相驗，研判是大面積燒燙傷導致熱休克致死，家屬對此未表達意見，但希望查明原因。

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