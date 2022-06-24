同袍發文悼念「迷倒女生的大仁哥」因公殉職 劉尚鈞將獲追贈少尉

劉尚鈞因公殉職將獲追贈少尉，同袍悼念他是「迷倒女生的大仁哥」。（取自海軍臉書粉專）

2022/06/24 11:43

〔記者洪定宏／高雄報導〕海軍反潛直升機尾翼失控重落地起火，導致機工長劉尚鈞一等士官長嚴重燒傷，昨晚家屬忍痛拔管，送他回桃園老家，於深夜11點1分，宣告不治。同袍發文悼念他是「迷倒女生的大仁哥」；依過去因公殉職官士兵模式，海軍將追贈劉尚鈞為少尉。

海軍司令部強調，劉尚鈞克盡職責、效忠國家，足為表率，海軍痛失菁英，深感悲慟、哀戚與不捨，向家屬表達深切哀悼與撫慰之意，後續全力協助辦理因公撫卹及喪禮相關事宜。

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劉尚鈞的學姊發文悼念表示，他20年前原名「正仁」，後來改名，讚揚他「極受賞識」、「當了總班」，在在印證他擅於領導。此外，劉尚鈞的同袍形容，儘管情緒潰堤到眼淚不聽使喚，「但你仍是迷倒女生的大仁哥」。

同袍指出，他跟阿仁（劉尚鈞）下部隊，一路攜手從屏東到左營，總會閒聊20年是否要退伍的話題，但「你總是要我陪你多待個幾年，怎這次你卻自己偷跑了」。

事故發生後，同袍主動照顧劉尚鈞﹑協助安頓他的家人，直到昨晚送他最後一程，都還無法接受劉尚鈞離開的事實。

同袍悼念強調，雖然情緒潰堤到眼淚不聽使喚，但你仍是大家最愛的阿仁，「也是迷倒女生的大仁哥，好好休息吧，你辛苦了」。

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