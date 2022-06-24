支持陳時中選台北市長？蘇貞昌：他勞苦功高

行政院長蘇貞昌表示，陳時中部長擔任指揮官這兩年多來盡心盡力、夜以繼日，在指揮疫情調度各方面做得非常好，同時又要面對各方面的壓力，他都應對良好、勞苦功高。（記者劉信德攝）

2022/06/24 10:52

〔記者林曉雲／台北報導〕針對前副總統陳建仁表示，衛福部長陳時中統籌北市綽綽有餘，行政院長蘇貞昌今參加教育部主辦「111年反毒有功人士團體頒獎典禮」前受訪表示，陳時中部長擔任指揮官這兩年多來盡心盡力、夜以繼日，在指揮疫情調度各方面做得非常好，同時又要面對各方面的壓力，他都應對良好、勞苦功高。

媒體詢問，疫情高峰已過，前副總統陳建仁接受專訪，談到陳時中部長統籌北市綽綽有餘，是否暗示陳時中要出戰首都台北市長？蘇貞昌是否支持陳時中請辭參選？

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蘇貞昌未正面回答是否支持，但表示，陳時中擔任指揮官這兩年多來盡心盡力、夜以繼日，我們都看到他不但是指揮疫情調度各方面做得非常好，同時在面對各方面的壓力，他都應對良好、勞苦功高。

蘇貞昌說，台灣的疫情現在確實已經從高原期慢慢下降，但現在還是不能掉以輕心，請大家要打疫苗，該打疫苗都要趕快打好、打滿。

蘇貞昌表示，政府已準備好小小朋友的疫苗，6個月至5歲幼童的疫苗都已經非常足夠，請爸爸媽媽們讓小朋友能夠趕快打疫苗，也希望各地未打疫苗的民眾，做最好的安排，減少他們排隊。

蘇貞昌強調，希望全國同胞一起齊心合力防疫，台灣正在最後的關鍵期，希望能早早度過這些疫情，讓台灣能夠走到正常的生活，相信很快就會到來。

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