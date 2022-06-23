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    首頁　>　政治

    民進黨彰化縣長人選「難產」 有意者都說會全力以赴

    前縣長魏明谷（左1）和前市長邱建富（右2）兩人都堅持參選到底，最後由誰獲得提名，考驗總統蔡英文（左2）政治智慧。（資料照）

    前縣長魏明谷（左1）和前市長邱建富（右2）兩人都堅持參選到底，最後由誰獲得提名，考驗總統蔡英文（左2）政治智慧。（資料照）

    2022/06/23 18:00

    〔記者張聰秋／彰化報導〕今年底5合1大選，目前民進黨還有10個縣市尚未提名，彰化縣是其中之一；表態爭取參選也被中央黨部約談共3人，他們當中，前縣長魏明谷和前市長邱建富都表達堅持到最後；就在總統蔡英文親自約談立委黃秀芳後，邱建富北上與選對會成員、前立委高志鵬面談之時，魏明谷的太太劉慧如在臉書PO文表達全力以赴，大家都不退選，綠營似乎掀起茶壺風暴，情勢詭譎多變。

    6月8日，隸屬「正國會」系統的邱建富，北上與民進黨秘書長林錫耀和前秘書長洪耀福等人面談，他表達參選到底，緊接著前台北畜產公司總經理、人稱「雞農哥」姚量議，以及前縣長魏明谷，6月9日先後與林錫耀在中央黨部會面，姚量議表達希望加快提名時程，推出最佳人選，魏明谷主張，自己是3人之中拿得出政績的人，優勢在於擔任過縣長，同時具備立委歷練，資歷最完整，任內推動建設和政策目前陸續開花結果，可與國民黨王惠美比一比。

    6月22日晚上，蔡英文請出選對會成員、前立委高志鵬再與邱建富單獨面談，高志鵬勸退邱建富，邱建富強烈表達不會放棄，繼續爭取提名。

    在此同時，劉慧如臉書PO文「全力以赴支持」順帶提及尊重黨的徵召機制，文末卻附帶指出，彰化縣綠營目前最資深立委是陳素月，歷次立委選舉得票率又是最高的候選人，理應支持陳素月參選縣長。

    此文一出獲得迴響按讚，網友說「要徵召現任立委選縣長，當然是要徵召實力最強的陳素月」、「唯一支持谷哥」、「全力支持+1」、支持魏明谷，支持陳素月」。

    魏明谷與陳素月同隸屬新潮流系統，在民進黨派系中新潮流團結力量堅強，新潮流系支持的人選，在複數選舉中幾乎「百戰百勝」，年輕新人、彰化選區縣議員黨內初選楊子賢、前彰化縣政府新聞處長林德宇當年空降台中市大里選區，最後順利當選台中市議員，成功案例不勝枚舉。

    正國會和新潮流系統互不相讓，外傳總統蔡英文屬意的立委黃秀芳又是正國會成員，民進黨資深政壇人士指出，如何平息茶壺裡的風暴，考驗選對會和總統蔡英文的政治智慧，更讓外界關注局勢演變。

    前彰化市長邱建富多次表態爭取披綠袍參選彰化縣長。（資料照）

    前彰化市長邱建富多次表態爭取披綠袍參選彰化縣長。（資料照）

    前彰化縣長魏明谷表達自己是能拿得出政績的人，有實力與國民黨縣長參選人王惠美一較高下。（資料照）

    前彰化縣長魏明谷表達自己是能拿得出政績的人，有實力與國民黨縣長參選人王惠美一較高下。（資料照）

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