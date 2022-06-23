蔣萬安喊當選北市長就發敬老金 蔡炳坤：沒有誰選上誰發的問題

台北市副市長蔡炳坤（左）下午前往銘傳國小視察視察兒童疫苗接種，媒體詢問敬老金開會討論一事，蔡炳坤說要發多少勢必要考量財源，有多少財源可以發放，籌措財源是最重要。（記者廖振輝攝）

2022/06/23 15:13

〔記者蔡亞樺／台北報導〕國民黨台北市長參選人蔣萬安今上午到文昌宮參拜時說，敬老金是對長輩的尊重，他當選市長會依照台北市議會規定，恢復發放。台北市副市長蔡炳坤下午對此表示，目前沒有所謂誰當選誰發的問題，市府立場是依法行政，現在問題是發的人數與財源在哪。

台北市長柯文哲上任取消發放重陽敬老金，北市議會去年通過「台北市重陽節禮金致送自治條例」，要求恢復發放，北市府提覆議未通過，柯函告行政院請示牴觸憲法為無效，行政院則回函表示，難認定牴觸憲法，柯昨晚受訪表示，市府今日將開會討論敬老金。

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蔡炳坤下午前往銘傳國小視察視察兒童疫苗接種，媒體詢問敬老金開會討論一事，蔡炳坤說，上午市府各單位有初步做意見交換，議會通過版本是按照年齡層發放，因此要發多少勢必要考量財源，有多少財源可以發放，籌措財源是最重要。

蔡炳坤表示，目前正在編預算，如果要發敬老金以市府財源為最大考量，但發多少錢、多少人還沒有結論，等規劃好會趕上今年度預算按照程序編列，市府也尊重議會、行政院意見，正在做後續處理，但需要一點時間。

媒體問蔣萬安允諾當選一定會恢復發放重陽敬老金，蔡炳坤直言，議會已經通過敬老金，既然已經通過就依法行政，沒有所謂誰當選誰發的問題，他強調市府的立場就是依法行政，只是要發的數額跟財源需要處理，沒有誰選上誰發的問題。

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