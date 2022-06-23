轉民眾黨參選彰化縣長？ 邱建富：傳聞陷我於不義 續爭取披綠袍

遭勸退彰化縣長一役的前彰化市長邱建富，地方政壇傳聞他會參選到底，若爭取民進黨提名未成，可能改以民眾黨身分參選，此一傳聞被邱建富駁斥謠傳不可信，「是要害我的」。（邱建富提供）

2022/06/23 12:08

〔記者張聰秋／彰化報導〕民進黨彰化縣長誰來選縣長？下周就會明朗，地方政壇傳聞，昨遭選對會成員、前立委高志鵬勸退的前彰化市長邱建富，抱著必戰的決心，不放棄爭取民進黨提名的同時，若未成最後可能轉向民眾黨爭取縣長大座，對此，邱建富今受訪表示，傳聞故意陷我於不義，「是要害我的」目前繼續爭取披綠袍參選到底。

邱建富在民進黨派系中屬正國會系統，也與台北市長柯文哲互動良好，彰化縣目前民眾黨尚未有縣長人選，彰化黨部主委張雪如曾受訪表態過，民眾黨不排除加入年底縣長選戰，也就是說，在選舉開跑，登記參選之前，任何情況都可能發生。

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不願具名的民進黨資深人士指出，邱建富是正國會成員，他最早起跑也準備最久，中央黨部在邱建富被爆出「電愛」桃色事件後，中央黨部核心人士對該事件相當在意，即使司法還邱建富清白，核心人士仍然擔心此事被對手大作文章炒，擔心因此流失婦女選票，對於是否提名邱建富，中央黨部支持和反對僵持不下。

這名資深人士用台灣諺語形容邱建富目前處境，「頭都洗落，毋剃甘會使」且讓同屬正國會成員黃秀芳選立委，自己2屆市長卸任後為找政治舞台轉向選縣黨部主委，無非為自己參選縣長鋪路，「路都開挖了，不鋪平行嗎？」也對支持他的企業界和宗教界交待不過去，地方政壇傳聞邱建富會選到底。

被問及有無脫黨參選改以民眾黨的身分加入戰局？邱建富說，脫黨參選是假設性的問題他無法回答，至於用民眾黨參選是不可能發生的事，傳聞是要害他，現階段他努力爭取提名，克服所有難關，目標相當明確與清楚，極力爭取民進黨提名。

前彰化市長邱建富（右2）市長任內陪同總統蔡英文（左2）農曆過年到彰化市南瑤宮發放新春紅包，時任縣長魏明谷（左1）陪同。（資料照，記者張聰秋攝）

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