謝龍介爆索賄傳聞 被點名「市長郭姓友人」：我深藍、只找藍議員幫忙

黃偉哲表示，南市府會勇於接受檢驗，也會在行政調查相關官員是否有遵守法規，不會逃避。（記者蔡文居攝）

2022/06/23 17:07

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市議員謝龍介今天在市政總質詢中，爆料南市LED路燈招標案及楠西一私人靈骨塔案，有人打著市長名號跟廠商有不正常往來，並指市長友人郭金棟涉向廠商索取公關費500萬，要求市長黃偉哲調查。黃偉哲對此表示，南市府會勇於接受檢驗，也會進行行政調查了解相關官員是否遵守法規，不會逃避。

被點名的郭金棟今天說明事情經過，指因有議員參選人說他向廠商要500萬，他找該廠商告知此事，希望他們不要被騙。整個過程他都有錄音檔為證，是廠商意圖栽贓他。「我是外省子弟，是深藍選民，一輩子只投藍軍，在台南也只找藍軍議員幫忙，我相信議員只是不瞭解而產生誤會。」

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謝龍介今天質詢，指南市換裝LED路燈工程第三區標案，去年8月市府一名楊姓股長（現為科長）約廠商在安平一家飯店見面商討，市長友人郭金棟竟也到場。楊介紹郭是「市政顧問」可協助擺平問題，經過一個月，郭約廠商並說要公關費500萬，後來廠商只給250萬元，結果業者被解約，保證金和押標金2500萬元也被扣，業者事後提出損害賠償告訴。

謝批評，這是內神通外鬼，他相信市長黃偉哲都不知道這些事，但為證清白，請黃偉哲應該主動調查，清理門戶。

黃偉哲說，這並非事實，郭也不是市府顧問。他嚴正聲明，他本人及南市府所有同仁除基於職務上的必要行為外，不與廠商或其利益代表人有不法或不當接觸，若經查證市府同仁執行職務涉及不法屬實，將主動究責，絕不寬貸。

工務局說明，該廠商承攬該工程案，投標時並無履約本案的LED燈具組測試報告數據，而是以其他廠牌燈具組的測試報告，拼湊製作相關規格數據，涉及以不實的文件投標，市府以違反採購法而終止契約。

謝龍介質詢指有人打著市長名號跟廠商有不正常往來，要求市長黃偉哲調查。（記者蔡文居攝）

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