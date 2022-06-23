住宿式長照服務機構死亡率高 立院國民黨團控制度殺人

國民黨立法院黨團23日召開「長照機構醫藥指引慢、慢！慢！多少人枉死！」記者會，總召曾銘宗（左二）主持、書記長萬美玲（右二）、副書記長謝衣?（左一）、鄭正鈐（右一）出席發表意見。 （記者羅沛德攝）

2022/06/23 15:38

〔記者王千豪／台北報導〕中央疫情指揮中心21日公布住宿式長照服務機構染疫狀況，今年至6月19日共有34942名住民染疫、754名住民死亡，死亡率為2.2%。對此，立法院國民黨團今（23）日指控，住宿式長照機構醫藥指引制定慢半拍，黨團總召曾銘宗更直指，這是制度殺人、官僚殺人、陳時中殺人。

立院國民黨團今日上午召開記者會，曾銘宗表示，住宿式長照機構醫藥指引制定慢半拍、慢好幾拍，去年6月國內就有好幾家長照機構連爆確診案例，當時根本就沒有受到衛福部重視。到了今年5月，「治療用口服抗病毒藥物領用方案第2次修訂」，才把長照機構領藥流程納入，著實慢了1年。

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曾銘宗指出，5月23日單日長照機構死亡人數佔全國15%、5月30日單日長照機構死亡數更佔全國31%，在在顯示長照機構染疫死亡問題相當嚴重，指揮中心仍舊慢半拍，痛批這根本就是制度殺人、官僚殺人、陳時中殺人。

國民黨團書記長萬美玲指出，根據指揮中心昨天公布從今年1月到昨天，本土病例共335萬8480例，其中不幸死亡共4798名例，死亡率約為0.14%；其中長照機構住民就有34942人確診，死亡人數高達754名，死亡率為2.2%，也就是長照機構住民死亡率已經是一般民眾確診死亡的15.7倍。

萬美玲表示，長照機構住民，有許多是年紀大、有慢性疾病必須住在長照機構照護，多數長照住民無法及時反應身體不適狀況讓照服員知道，多少都會造成延誤治療情況。今年5月就有多家長照機構向指揮中心反映快篩不足，衛福部長陳時中回覆長照機構，快篩不足向當地衛生局呈報、請領。萬美玲質疑，5月初指揮中心快篩試劑準備量不足，全台都在搶快篩，縣市政府哪來這麼多快篩試劑，分配給長照機構。

萬美玲指出，根據指揮中心統計長照住民投藥率，從4月14日到5月30日止，投藥率56%、5月30日到6月5日投藥率76%、6月6日到6月12日投藥率上升至85%、6月13到6月19日投藥率89%。但是口服用藥是在5月中才陸續到貨，在此之前，因為口服藥不夠，投藥率當然也就無法提高；在4月14日之前，投藥率根本不到10%，認為長照住民死亡這麼高，跟投藥率不足有很大的關係。

國民黨團副書記長鄭正鈐強調，長照機構致確診死率2.2%，跟全國0.13%相比高出15倍，除了快篩不足、用藥慢之外，長照機構人力嚴重不足，也是主因之一。

鄭正鈐表示，陳時中曾經對全國醫護人員、照服人員開出許多津貼補助支票，但是兌現情況非常糟糕，其中有200多間診所受到影響，甚至歇業。去年衛福部提出1萬元防疫津貼，結果有1/3基層醫護人員領不到，衛福部後來改口要到7月底才會全數發放，已經打擊基層醫護人員士氣。

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