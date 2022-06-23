林佳龍表達選台北市長決心 盼帶動1000萬人口的地區發展

林佳龍表達要選台北市的決心，強調自己針對台北市首都的願景提出主張，主要是希望帶動首都一千萬人口的地區發展。（記者楊心慧攝）

2022/06/23 12:18

〔記者楊心慧／台北報導〕有意爭取代表民進黨角逐下屆台北市長的前交通部長林佳龍，今出席台北市議員江志銘南港內湖交通說明會，才一下車支持民眾便湧上高喊市長好，林佳龍也和民眾打招呼、握手，林佳龍表達要選台北市的決心，強調自己針對台北市首都的願景提出主張，主要是希望帶動首都一千萬人口的地區發展，盼黨中央給予機會，但他也說，會尊重徵召結果，無論如何都會支持黨決定的候選人。

江志銘今舉辦南港內湖交通說明會，邀請林佳龍與大安、文山議員參選人詹晉鑒參加。江志銘呼籲，中央黨部應在7/17全代會正式徵召林佳龍擔任民進黨台北市長候選人，原因除時間緊迫外，陳時中是優秀、專業及有領袖魅力的防疫指揮官，望陳有更大的發揮空間、有全心全意的做好收尾工作，讓防疫工作完滿畫下句點。

請繼續往下閱讀...

詹晉鑒指出，目前疫情嚴峻尚未看到緩和的終點，盼陳時中繼續顧疫情，讓有首都格局、中央歷練的林佳龍顧台北市選情是最好的選擇，台北市長應派出準備好的人選，林佳龍針對台北市政也做好完整規劃，柯文哲先前也坦言上任的前4年都在學習如何當市長，但林佳龍一上任就可以進入狀況，已有直轄市的市政經驗。

傳出民進黨中央7月初打算徵召衛福部長陳時中選台北市，林佳龍指出，民進黨中央黨部已正式對外澄清，尊重黨中央的說明、沒有內定人選；被問到是否認為被放話，林佳龍表示，他個性正向，把選舉當作選賢與能，並非是看聲量，民主的主人就是市民。

至於民進黨有一派人支持林佳龍選新北市長，是否會考慮，但林佳龍強調，他針對台北市首都的願景提出主張，主要是希望帶動一千萬人口的地區發展，有其戰略重要性，雖然其他地區也很重要，但若在地有優秀的人才經營，也應給予機會。

媒體追問，新北市長不是選項？林佳龍說，是，去年就已經表達立場，但他認為成功不必在我、成功必定有我，希望引導台灣對於選舉的正向討論，而非比聲量或人身攻擊。

至於若黨中央最後派陳時中的看法，林佳龍說，尊重徵召結果，一定全力支持。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法