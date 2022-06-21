柯文哲倡建「金廈大橋」 金門議長：創造金門穩定兩岸和平價值

金門縣議長洪允典支持「興建金廈大橋」，他手上拿的就是「金嶝大橋興建工程可行性及方案研究報告書。」（金門縣議會提供）

2022/06/21 19:53

〔記者吳正庭／金門報導〕台北市長柯文哲拋出「興建金廈大橋」議題，金門縣議會議長洪允典今天隔海聲援，他強調，建橋不僅有助「金廈生活圈」的形成，更可以創造金門穩定「兩岸和平」的特殊價值，化解兩岸僵局。

洪允典說，有鑑於連日來「金廈大橋」興建議題在台灣本島延燒，基於為金門民意發聲，也表達看法，他說，金廈生活圈是未來兩岸關係和平發展必然的趨勢，也是促進金門經濟發展重要的方式之一，贊成柯文哲所說：「這條橋蓋好，金門問題就解決一半」。

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洪允典指出，「小三通」開啟金門、廈門發展的1扇窗，但仍需突破相關障礙，才能再大步向前邁進。他說，金門未來的機會在廈門，金廈互信合作、互利共贏的對接，才是翻轉金門的正確發展方向。他說，「兩門（金門、廈門）對接」是金門經濟可持續發展的硬道理，「兩門」唯有共同規劃、建設金廈大橋，朝金廈生活圈發展逐步邁進，才可創造金門穩定「兩岸和平」的特殊價值，繁榮金門。

洪允典指出，這2天藍綠陣營對建金廈大橋都有不同看法，但從過去歷史發現，先有前總統馬英九2008年8月24日出席「823戰役50周年」紀念大會表示：「金廈通水以及建築金廈大橋的構想，這些都可以討論評估」，後又有時任民進黨黨主席的蔡英文2015年12月1日抵金門助選時，將「1年之內評估興建金廈大橋」列為共同政見；顯示藍綠兩黨領導人，都曾表達支持、評估興建金廈大橋。

洪允典說，金門自中國引水歷經23個年頭才完成，期間正反意見都有，也是現在「金廈大橋」議論的縮影，現在水通了，有存在以往諸多「國安」顧慮嗎？「戰爭無情，和平無價」，唯有兩岸和平，才能點亮金門。

洪允典說，現在即可從學術與工程技術的角度，就興建金廈大橋相關課題進行蒐集研究，一旦時機成熟，即可水到渠成，更能連結廈門翔安機場，成為金門走向全球的最佳途徑，讓旅居海外的金門僑胞返鄉探親路更為便捷。

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