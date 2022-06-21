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    國民黨嘉縣第三波提名 徵召簡嘉億參選議員

    國民黨嘉義縣黨部徵召簡嘉億參選嘉義縣第二選區議員。（簡嘉億提供）

    國民黨嘉義縣黨部徵召簡嘉億參選嘉義縣第二選區議員。（簡嘉億提供）

    2022/06/21 18:27

    〔記者林宜樟／嘉義報導〕針對年底地方公職人員選舉，國民黨嘉義縣黨部今天召開提名資格審查委員會，討論五合一選舉第三梯次徵召作業，經提名資格審查委員會針對縣議員第二選區協調結果，決議徵召現任民雄鄉鄉民代表、民雄鄉後備軍人輔導中心主任簡嘉億參選縣議員，呈報中央審核。

    國民黨嘉義縣黨部主委、立委翁重鈞表示，簡嘉億為現任鄉民代表，畢業於嘉義大學資源與土木工程學系，從事建築業有成，曾多角化投資經營韓國潮牌餐飲，熱心教育及公共事務，先後擔任民雄鄉青工會會長、嘉義縣青工總會總會長、嘉義縣青年發展協會理事長、全國青工總會副總會長、民雄文教基金會董事、嘉義縣民雄國小家長委員會副會長、會長、民雄鄉後備軍人輔導中心組長、主任、民雄鄉救國團團委會副會長等職。

    簡嘉億在民雄鄉青工會會長、嘉義縣青工總會總會長任內，策辦及承辦各項青年活動，如「微笑，再出發～關懷弱勢、公益活動宣導」，宣傳公益活動，邀請嘉義縣若竹兒、嘉義縣精神智障者家長協會及喜憨兒參與活動演出；在329青年節舉辦「藍青公益關懷心」向華山學習一日志工體驗活動，帶領青年夥伴前往華山基金會朴子關懷天使站，和華山志工共同訪視關懷戶，實際參與照顧獨居長輩的服務工作。

    由於國民黨財務困難，簡嘉億獨力出資承租國民黨民雄鄉黨部辦公室，提供黨部服務民眾、黨員使用，並結合各級民意代表在地服務，聯合各慈善團體提供急難濟助。

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