台灣基進宜縣議員參選人 簽署不包工程等5大承諾

台灣基進黨宜蘭市縣議員參選人陳漢澤（左）、羅東鎮縣議員參選人林意評（右），今天到宜蘭縣議會前簽署5大承諾。（台灣基進黨宜蘭縣黨部提供）

2022/06/15 18:52

〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕大選年底登場，台灣基進黨宜蘭縣議員參選人陳漢澤、羅東鎮縣議員參選人林意評，今天到宜蘭縣議會前簽署5大承諾，包含不任用三等親以內者擔任公費助理、不包工程、不收回扣、不買票也不接受買票等，當選議員後，若違反願請辭負責。

陳漢澤、林意評簽署「咱ê宜蘭，基進監工」承諾書，包含5個項目，公費助理，不任用三等親以內擔任助理；財產透明，不收受來源不明資金；人民公僕，不濫用職權關說施壓；清廉議員，不包工程不收受回扣；拒絕賄選，不買票也不接受買票。

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台灣基進宜蘭黨部主委劉勇廷表示，起造好的宜蘭、需要好的監工，林意評自中央大學統計研究所畢業，有專業統計背景，相信能做好財政監工；陳漢澤擔任7年宜蘭市公所秘書，能在議會裡運用過去經驗，在議會擔任縣政監工的角色，宜蘭需要更有品質的政治力量，台灣基進的2位候選人值得託付。

林意評表示，過去3年多擔任羅東鎮民代表，知道政見轉化成可執行的政策，需要透過多方討論、研究和落實；他的專業是統整與分析數據與資料，未來進議會，將著重在高鐵通車後的接駁、鐵路高架後的空間活化、羅東鎮公所遷移後市區再造等，高鐵宜蘭設站時，更該審慎編列預算來推動與執行。

陳漢澤表示，從幕後的機要秘書轉到幕前挑戰縣議員選舉，他勤走基層，相信選舉不是只有口號，還要有完整的政見，讓選民知道2022宜蘭不缺席的「基進」想做什麼；他穿上監工服、監工帽，接下來將以「安全宜蘭、縣政監工」為主軸，陸續推出八大政見，涵蓋交通、醫療、社福等議題，台灣基進要維護施政品質，更要為宜蘭監工。

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