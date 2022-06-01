竹縣人口續成長下屆議會增1席 竹北+1、關西保住2席

新竹縣人口持續成長，下屆縣議會席次將加1席總共37席。（記者黃美珠攝）

2022/06/01 16:24

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣人口持續成長，到5月31日為止，全縣總人口共57萬6027人，下屆縣議員席次共37席。扣掉2席原鄉議員的選區人數，以全縣55萬3915人換算，平均1萬6292人要選出1席議員，因此竹北市將增加1席，原本爭取「分家」的北埔峨眉仍得綁在一起選，飽受人口外流影響的關西鎮則保住了2席議員席位。

縣府表示，第9選區的寶山鄉目前人口總數只有1萬4192人，跟第10選區的北埔、峨眉總共1萬3912人一樣，都面臨構不上1萬6292人的門檻，幸好這2個選區早就規劃成立且行之有年，所以仍受保障2個選區各有1席，只是北埔、峨眉分家各自成立1個選區的夢碎。

請繼續往下閱讀...

不斷人口外流的關西，5月31日的總人口數掉到只剩下2萬6772人，繁榮的竹北市則持續增長到20萬5364人。原本關西鄉親都很擔心自家的2席議員席次可能要因人口數不足減半，讓竹北市再下一城。

沒想到縣府分析疑似受到疫情的衝擊，在原物料等成本不斷上漲等各種原因交互作用下，竹北房市不斷上漲，影響到想要入住的人。過去幾年，竹北市以平均每月增加450人的速度，全市人口總數不斷往上飆，但卻在近幾個月變成每月只增加200人左右，顯現出疲勢。

縣府分別用關西、竹北的總人口數去換算席次，發現關西下屆在議會應該可以有1.64席，竹北則是12.61席。2個互比尾數，關西大於竹北，所以關西進位變成2席，算是護住了原來的席位。

竹北市越來越繁榮，議員席次持續增長，下屆議會可望佔有12席。（記者黃美珠攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法