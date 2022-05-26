南投縣議員選戰上演諜對諜 張婉慈挑戰「一門3傑」紀錄

南投縣議員參選人張婉慈與父親張啟訓、母親于秀英一家人感情和睦，能否接棒當選縣議員？備受各界關注。（記者謝介裕攝）

2022/05/26 07:14

〔記者謝介裕／南投報導〕南投縣議員選舉總共區分8個選區，應選37席，每個選區競爭都十分激烈，其中第1選區目前有25人表態參選，其中不乏「政2代」，尤以8年級生的張婉慈最受注目，若能順利完成接棒，將成為南投建縣72年來，父母親都曾擔任議員「一門3傑」的首位女性議員，值得大家拭目以待﹗

張婉慈的父親是前縣議員張啟訓；母親則是已連任3屆的現任議員于秀英，下屆縣議員選舉第1選區，可說是新人輩出，也被外界視為是超級戰區，若能有實力堅強的議員父母親加持，更可大大提高當選機率，以致也上演「諜對諜」般的戲碼。

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張啟訓、于秀英夫妻表示，最近夫婦倆在參與社區活動過程中，常被問及女兒要接棒參選下屆縣議員事宜，他們倆人也頻頻幫女兒拉票，但卻發現自己莫名其妙多出了好多個女兒，原來是一些與其女兒年齡相近的女性參選人，基於選票考量，雖被社區鄰里鄉親誤認，但也不急於澄清、解釋，反倒令夫婦倆十分困擾，遂決定出面說清楚、講明白，他們只有1位女兒參選就是張婉慈，而她自己也期盼能從幫忙父母親選民服務工作的「分身」角色，順利轉換成為民喉舌、謀福的民代。

南投縣議員第1選區（南投市、名間鄉），應選10席，目前除了洪明科、曾振炎、蔡宗智、洪浩原及史雪燕等5位現任議員尋求連任外，連任2屆南投市長的宋懷琳，在市長卸任後也將回鍋參選議員，另前縣議員林憶如將捲土重來，前南投市代表會主席張秀枝、現任南投市民代表張雅琪、廖怡琇及名間鄉民代表楊玉秀、前名間鄉代表王燕珠等人，也將轉戰議員跑道。

除此，眼下積極拜票展現角逐議員決心的新面孔，還有已故前司法院長林洋港長孫林儒暘、南投縣傑人會長張錫淵、南投青年返鄉協會執行長洪志杰、民眾黨南投縣黨部主委簡千翔、黃復興黨部第1區黨部主任紀百練、前南投縣議會議長吳棋祥胞弟吳棋楠、縣議員廖梓佑的女婿曾琮愷、立委羅美玲服務處主任邱奇才、立委林靜儀南投區主任沈夙崢、縣府退休員工白松坤兒子白騏澤、商業經理王鵬霖、紋身師林佑虔等人，總共有25人之多，未來選戰開打，激烈可期。

前南投市代表會主席張秀枝透過大型看板展現角逐縣議員的決心，另前議員林憶如（左上）也掛上競選看板宣布捲土重來。（記者謝介裕攝）

已故前司法院長林洋港長孫林儒暘，也將參選下屆南投縣議員選舉，他能否延續林家政治香火？備受外界關注。（記者謝介裕攝）

南投市長宋懷琳在路口懸掛大型看板宣布回鍋角逐縣議員。（記者謝介裕攝）

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