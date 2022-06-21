柯志恩「一生懸命為高雄」 張博洋酸︰選前一生懸命、選後轉頭離去

柯志恩（中）昨拜會國民黨高雄市議會黨團。（資料照）

2022/06/21 15:06

〔記者葛祐豪／高雄報導〕國民黨智庫執行長柯志恩昨私下告訴高雄議員：「只要高雄市民願意給我機會，一生懸命為高雄！」被視為參選起手式；對此，台灣基進新聞部主任張博洋酸說，柯志恩不會「一生」，也不是「懸命」，因為柯只會為選舉關心高雄「半年」，只是「奉命」參選，恐怕只是「選前一生懸命、選後轉頭離去!」

今天傳出國民黨將提名柯志恩參選高雄市長，高市議員邱于軒今天也透露，昨天柯志恩來高雄拜訪黨團，她試探性詢問，柯志恩毫不猶豫的說：「只要高雄市民願意給我機會，一生懸命為高雄！」

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對此，張博洋質疑，一個年初還在表態考慮選屏東縣長的人，不到半年又想為高雄一生懸命，「妳敢講，還真沒人敢信」。柯志恩自稱一生懸命為高雄，不會「一生」，也不是「懸命」，因為柯只會為選舉關心高雄「半年」，只是「奉命」參選。

張博洋呼籲，高雄需要的是跟市民生活在一起，放眼未來持續推動城市轉型的市長，如果只是奉命參選，大可不必，照柯志恩這種「民調高我就認了」的心態，恐怕只會「選前一生懸命、選後轉頭離去!」

台灣基進組織部主任李雨蓁指出，當年韓國瑜替柯志恩站台，失言說出「看女生小腿又白又漂亮」，柯仍替韓國瑜緩頰說這是玩笑話；後來遇到罷韓投票，柯也認為罷韓無理，顯示柯志恩為了挺韓，已無指正是非的能力。

台灣基進前鎮、小港市議員參選人黃敬雅說，國民黨長期不重視高雄，不僅施政重北輕南，每到選舉就要空降部隊，藉由試水溫看誰能選，柯志恩自稱民調高就認了，演得像壯士，但提名過程充滿「朱立倫的意志」。

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