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    立院國民黨團再轟吳秀梅 促拿4份資料直球對決

    立法院國民黨團今（21）日再召開記者會，砲轟食藥署長吳秀梅的回應漏洞百出，要求提供4份資料直球對決。（記者田裕華攝）

    立法院國民黨團今（21）日再召開記者會，砲轟食藥署長吳秀梅的回應漏洞百出，要求提供4份資料直球對決。（記者田裕華攝）

    2022/06/21 13:40

    〔記者王千豪／台北報導〕大鑫資訊公司涉嫌混充中國製富樂快篩試劑，食藥署遭疑審查不力，儘管食藥署長吳秀梅昨日親上火線，出示大鑫提供的相關文件說明。不過，立法院國民黨團今（21）日再召開記者會，砲轟吳秀梅的回應漏洞百出，要求提供4份資料直球對決。

    國民黨團今日再度召開記者會，砲轟吳秀梅昨日的回應漏洞百出，沒有針對問題回答。國民黨團副書記長洪孟楷指出，每件產品都有型號，相當於產品的身分證明，無論銷往世界哪個國家，縱使名稱翻譯有所不同，產品型號永遠不會變。

    洪孟楷進一步指出，大鑫進口黑心快篩型號為「L031118B5」，吳秀梅昨日秀出的通過美國FDA富樂快篩試劑外盒包裝，型號同樣也是「L031118B5」。此外，在艾康公司官網上特別註明產品都在中國製造，甚至官網上還放置QA，表示快篩試劑在中國製造，使用安全性有相關註冊，並且有ISO文件。換句話說，艾康公司向美國FDA申請EUA時，已經充分揭露產品都在中國製造，並且備有ISO文件。

    洪孟楷表示，同個型號在美國申請，標示在中國製造，提供中國工廠ISO號碼，但產品到了台灣食藥署，完全不需要提供相關文件，只有大鑫公司自己手寫美國廠商地址，沒有填寫生產地，相信食藥署上上下下都很清楚，產品型號代表了產品身分證，所有檢驗產品都是認型號，不認名稱。

    洪孟楷要求吳秀梅公布醫優、大鑫公司申請案，所交出的原廠授權書、GMP證書、生產工廠ISO證書及工廠配置圖，呼籲吳秀梅不要再閃躲、直球對決。

    洪孟楷說，真相只有一個，不是大鑫申請文件全部造假，食藥署好傻、好天真被騙得徹底，就是食藥署一路開綠燈，放水過關。

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