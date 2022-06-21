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    賴香伶批國、民兩黨桃園市長參選人 都是主席指定、黑箱作業

    民眾黨桃園市長參選人、立委賴香伶受訪時批評，國、民兩黨參選人都是主席指定，完全黑箱作業。（記者謝武雄攝）

    民眾黨桃園市長參選人、立委賴香伶受訪時批評，國、民兩黨參選人都是主席指定，完全黑箱作業。（記者謝武雄攝）

    2022/06/21 11:44

    〔記者謝武雄／桃園報導〕民眾黨桃園市長參選人、立委賴香伶將以騎腳踏車方式行走桃園13區，今日從桃園火車站出發；賴香伶批評國民黨、民進黨參選人都是黨主席指定，完全黑箱作業，只有民眾黨完全依據民主機制，她說，自己來自苗栗農家，將來是場「政治權貴VS.平民市長」戰爭，她會行走桃園傾聽民意，與民眾共下打拚。

    賴香伶首先批評，民進黨提名新竹市長林智堅參選桃園市長，還要透過臉書向新竹市民真情告白，難道來桃園選舉還要用這種方式，就因為林智堅是「小英男孩」，黨主席直接徵召，讓其他人勤跑基層、擁有眾多民意支持參選人情何以堪；民進黨是這樣情況，國民黨提名前行政院長張善政也如出一轍。

    賴香伶說，從國、民兩黨桃園市長提名過程，看到的只是「朱立倫」與「蔡英文」之間的戰爭，提名過程只為2024，「只有黨意、沒有民意」，只有賴香伶出身農家，歷經多年社運歷練成為不分區立委，即使初選也是透過公開透明的機制，未來這將是場「政治權貴VS.平民市長」、「高層指定VS.民主初選」及「黑箱作業VS.公開透明」的對決。

    賴香伶提到，選擇桃園火車站舊址廣場出發，是因為這裡象徵桃園新舊城區發展的交會點，在這個新舊時代交替時刻，桃園未來如何前進？就像Ubike由台北市推廣到桃園、全台一樣，讓「台北經驗、桃園實現」，他們將騎Ubike公共自行車行走桃園各地，因爲桃園需要一個願意彎下腰、傾聽人民聲音，與大家共下打拚的市長，而不是透過「高層指定」、「黑箱作業」產生的「政治權貴」。

    此次桃園區行動負責人，市議員候選人黃成峻表示，桃園區以往以火車站到大廟間的中正路最繁榮，如今商圈已經移往藝文特區，而中正路還有捷運綠線施工，如何渡過交通黑暗期，更需要市府投注更多的關心，才能找回以往老城區的光榮。

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