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    挺柯文哲喊蓋金廈大橋 陳玉珍：民進黨用台灣霸權強壓金門

    台北市長、台灣民眾黨主席柯文哲日前拋出興建金廈大橋，國民黨金門縣立委陳玉珍今天表達力挺柯文哲。（資料照）

    台北市長、台灣民眾黨主席柯文哲日前拋出興建金廈大橋，國民黨金門縣立委陳玉珍今天表達力挺柯文哲。（資料照）

    2022/06/21 10:47

    〔記者林良昇／台北報導〕台北市長、台灣民眾黨主席柯文哲日前拋出興建金廈大橋，國民黨金門縣立委陳玉珍今天表達力挺柯文哲，強調興建金廈大橋是很多金門人心聲。她更批評，民進黨常要中國大陸別用大中國霸權強壓台灣，但金門人會覺得民進黨用大台灣霸權強壓金門。

    陳玉珍今接受廣播節目專訪表示，柯文哲提出金廈大橋的想法是很高比例的金門人心聲，金門與廈門相距很近，快艇只要10分鐘，甚至游泳都可以到，說蓋金廈大橋是「現代吳三桂」，是對金廈一點概念都沒有。

    陳玉珍也拿出當地照片指出，金廈距離很近，如同淡水和八里，若中國大陸要攻擊金門，國防研究院的建議是金門要自主防衛，從台灣來不及過去，若要打仗很危險，但這不表示有投降主義，而是金門人了解地理位置跟大陸密切，也打過仗，才不希望打仗，非常希望和平。

    陳玉珍批評，民進黨應先想想，每次都說中國大陸用大中國霸權強壓台灣，但以金門人角度，都會覺得民進黨用大台灣的霸權強壓金門。

    陳玉珍指出，民進黨以前的金門縣黨部主委在參選立委時，提出的政見還不只是蓋金廈大橋，而是要蓋捷運，民進黨如果要批評「賣台」，應先批評自己人。

    陳玉珍說，很多台灣本島的人用大台灣主義看金門，說金門人要出賣中華民國，但金門人也是追求自由民主的制度，不表示兩岸政策想法不一樣就是賣台，將國家往戰爭的方向走，才是出賣國家的行為。

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