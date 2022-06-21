攻擊比攔截飛彈便宜！學者：台灣應大量生產遠距攻擊性飛彈

愛國者飛彈防禦系統。（歐新社檔案照）

2022/06/21 09:42

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中國國防部發布消息稱，6月19日晚，中國在境內成功實施一次「陸基中段反導攔截技術」試驗，試驗達到了預期目的。這一試驗是防禦性的，不針對任何國家。對此，前戰爭學院榮譽講座學者廖宏祥今日受訪表示，攻擊性的彈道飛彈比防禦性的攔截飛彈便宜得多，從不對稱作戰的觀念來看，台灣應當大量生產和部署遠距攻擊性的飛彈。

廖宏祥指出，立法院長游錫堃說台灣有能夠打到北京的彈道飛彈，過去台灣的電視名嘴也說有能夠打到三峽大壩的飛彈。姑且不論台灣是否真的有這種射程超過1800公里的飛彈，就算能飛到北京，國軍沒有遠距偵搜系統，因此也沒有能力作戰場成果評估（Battle Damage Assessment）。

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廖宏祥談及，中科院透過不同的管道說他們研發了雲峰、雄昇、天戟等系列的飛彈，但是誰也不知道到底是巡弋飛彈或彈道飛彈，射程有多遠？速度如何等。這些當然有可能是中科院的障眼法，但是文人政府假如對這些基本資訊不了解的話，可能會被誤導，甚至做出錯誤決策。

廖宏祥分析，中國國防部宣稱在6月19日在其境內進行一次「陸基中段反導攔截技術」試驗。解放軍在2018年和2021年也曾進行類似試驗。彈道飛彈的軌跡大約分為「火箭助推的初始上升階段」、「自由飛行的中段階段」和「接近目標的終端階段」。

因此，所謂中段的意思就是彈道飛彈在飛行軌跡的最高點，時間最長、距離目標也最遠。假如攻擊的彈道飛彈為中程飛彈和洲際飛彈，中段飛行甚至會在大氣層之外。因此對天基和陸基的雷達偵蒐、戰場及時資訊處理、和攔截飛彈的技術造成很大的挑戰。

廖宏祥舉例，愛國者飛彈為終端階段的攔截器，由於來襲的彈道飛彈在終端階段已經接近目標上空，因此就算愛國者飛彈成功攔截解放軍的彈道飛彈，在目標區上空攔截後爆炸的破片仍然會掉到目標區，也就是台北或台中。

據分析，美國陸軍的薩德飛彈和海軍的標準三型飛彈則為中段階段的攔截器，也就是在離目標區域還很遠的高空或太空就加以攔截。因此，攔截後爆炸的破片對目標區域不會造成損害，而對攔截載有核彈頭的來襲飛彈更為有效。

廖宏祥指出，中國反對美軍在2016年於南韓部署薩德，但解放軍早在2010年開始研發類似反彈道飛彈技術，所以和游錫堃院長的聲明沒有什麼直接關係。更何況就算是解放軍有能攔截我方飛彈的武器，其攔截率也不會太高。

他強調，攻擊性的彈道飛彈比防禦性的攔截飛彈便宜得多，從不對稱作戰的觀念來看，台灣仍然應當大量生產和部署遠距攻擊性的飛彈，甚至在中段和終端階段都加裝能反制敵人攔截飛彈的技術，以增加我方飛彈攻擊目標的成功率。

前戰爭學院榮譽講座學者廖宏祥受訪表示，攻擊性的彈道飛彈比防禦性的攔截飛彈便宜得多，從不對稱作戰的觀念來看，台灣應當大量生產和部署遠距攻擊性的飛彈。（資料照）

中國國防部發布消息稱，6月19日晚，中國在境內成功實施一次「陸基中段反導攔截技術」試驗，試驗達到了預期目的。這一試驗是防禦性的，不針對任何國家。（翻攝中國國防部官網）

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