國軍東海岸演訓現白布條 居民盼軍方尊重心聲

高士居民掛白布條抗議，認為軍方漠視。（記者蔡宗憲攝）

2022/06/20 08:11

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕國軍今天起在滿州及牡丹周邊海空域進行演訓，但附近的牡丹高士部落居民，不滿軍方演訓通知大小眼，受影響的高士部落竟是「自己發現」要演訓，氣憤地掛上白布條抗議，軍方則強調，居民建議都會回報國防部，持續運用多元管道與地方溝通。

往年在牡丹鄉三射坪區域演訓的國軍部隊，今年因為科技部已經使用三射坪，轉往滿州鄉九棚、港仔村地區，周邊影響區域也與過去不同，演訓地點後方的高士部落，便因為未提早獲得通知相當不滿。

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「感覺受到漠視！」當地高士部落青年會表示，演習在即，孩子們和族人們卻自己發現，才知道演訓相關訊息，面對接下來可能的噪音干擾。我們的孩子，回到部落的青年學子，是不是會影響學習，根本來不及應對。

牡丹鄉鄉民代表李德福說，要不是提早發現可能連說明會都沒有，就這樣被軍方蒙過去了，周邊傳統領域就是高士的，族人不反對國防但也必須保護部落，國軍演訓必須給予部落適當回饋，補助項目一定要符合在地需求。

對於當地居民的反映，軍方則強調，同港仔村、九鵬村、旭海村及高士村等村長，與第三方公正民間單位，實施現勘及裝設噪音監控，期能實質改善受演訓影響地區民眾的生活。

軍方指出，不影響演訓前提下，本部已依民眾建議，縮短道路及海域管制時間，降低影響程度；有關睦鄰經費所提用途需求，已由權責單位研議中。

高士居民掛白布條抗議軍方。（記者蔡宗憲攝）

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