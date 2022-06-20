為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    接任高雄好過日理事長 李雨蓁：要讓市政建言在議會實現

    李雨蓁（中）接任高雄好過日理事長。（記者王榮祥翻攝）

    李雨蓁（中）接任高雄好過日理事長。（記者王榮祥翻攝）

    2022/06/20 00:14

    〔記者王榮祥／高雄報導〕台灣基近組織部主任、也是基進鳳山區議員參選人李雨蓁，今天開始多了一個新身分，接任高雄好過日理事長；她強調會繼續致力於市政研究、提出具體的建議，讓這6年來的市政建言，逐一在市議會當中實現。

    李雨蓁回顧6年前、某個午後的咖啡廳裡，創會理事長陳信諭、她和幾個夥伴，聊著對高雄未來的憧憬和想望，高雄好過日就此誕生，一轉眼，已走過6個年頭。

    高雄從來不是一座一帆風順的城市，我們與她共同經歷過81氣爆苦痛、深知她面臨城市轉型的困境與難處、體會過黨國資源分配不均的孤獨與辛酸，流過許多傷心與憤怒的淚水。

    但好過日更知道，必須努力付出比淚水更多的汗水，每個人都為這座城市再多做一些事、多解決一些問題、多提一些有效建議、多一些勇敢去挺身對抗欺負且污衊高雄的人，這座城市才能逐漸展露她原本美麗的樣貌、展現屬於高雄的韌性與生命力。

    也因此，在志同道合的夥伴努力之下，高雄好過日至今共出過近千篇市政建言、不間斷的疫情資訊匯報、76集podcast、數十場的社區活動、出版刊物鳳山好厝邊與願景工作坊。

    不僅如此，協會成員們也逐漸在自己領域中開展出新天地，共同投身在高雄各項公共事務中，因為成員知道，高雄的轉變必須有更多人的參與、更扎實的市政論述、更腳踏實地深入社區，才能堅定陪伴高雄度過城市轉型的黑暗期，蛻變出屬於高雄自己的城市樣貌。

    李雨蓁表示，今年從陳信諭及吳欣岱手中，接下高雄好過日理事長一職，一如以往，高雄好過日會繼續致力於市政的研究、提出具體的建議。

    而今年，不諱言也是她再次挑戰市議員的關鍵時刻，不只她，協會當中的多位成員也投入選舉事務中，高雄好過日從來不避諱選舉路線，因為成員很清楚，進到議會中才有機會落實市政建言！

    未來，好過日會逐步推出各選區的相關政策，請大家給予高雄好過日機會，讓成員能進到市議會當中，做更有效的市政監督，將高雄好過日這6年來的市政建言，逐一在市議會當中實現，迎來更蓬勃發展且富有獨特性的高雄！

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    李眉蓁批高鐵不經高雄車站是中央錯誤政策 泛綠選將：打臉國民黨
    2022/05/24 12:31

    李眉蓁批高鐵不經高雄車站是中央錯誤政策 泛綠選將：打臉國民黨
    彙整高雄輕軌大南環9項缺失 「高雄好過日」批運作效率低落
    2021/01/11 10:51

    彙整高雄輕軌大南環9項缺失 「高雄好過日」批運作效率低落

    醫師揭綠茶這樣喝 瘦身美顏最有效
    從非洲豬瘟到武漢肺炎 高雄好過日：中國損害鄰國程度大同小異
    2020/03/22 11:28

    從非洲豬瘟到武漢肺炎 高雄好過日：中國損害鄰國程度大同小異
    柯文哲、蔡英文誰有遠見？ 粉專超精闢分析被推爆
    2019/12/07 00:52

    柯文哲、蔡英文誰有遠見？ 粉專超精闢分析被推爆

    寶雅超值換購回歸 德國高顏值餐具一折起
    政治今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播