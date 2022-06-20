接任高雄好過日理事長 李雨蓁：要讓市政建言在議會實現

李雨蓁（中）接任高雄好過日理事長。（記者王榮祥翻攝）

2022/06/20 00:14

〔記者王榮祥／高雄報導〕台灣基近組織部主任、也是基進鳳山區議員參選人李雨蓁，今天開始多了一個新身分，接任高雄好過日理事長；她強調會繼續致力於市政研究、提出具體的建議，讓這6年來的市政建言，逐一在市議會當中實現。

李雨蓁回顧6年前、某個午後的咖啡廳裡，創會理事長陳信諭、她和幾個夥伴，聊著對高雄未來的憧憬和想望，高雄好過日就此誕生，一轉眼，已走過6個年頭。

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高雄從來不是一座一帆風順的城市，我們與她共同經歷過81氣爆苦痛、深知她面臨城市轉型的困境與難處、體會過黨國資源分配不均的孤獨與辛酸，流過許多傷心與憤怒的淚水。

但好過日更知道，必須努力付出比淚水更多的汗水，每個人都為這座城市再多做一些事、多解決一些問題、多提一些有效建議、多一些勇敢去挺身對抗欺負且污衊高雄的人，這座城市才能逐漸展露她原本美麗的樣貌、展現屬於高雄的韌性與生命力。

也因此，在志同道合的夥伴努力之下，高雄好過日至今共出過近千篇市政建言、不間斷的疫情資訊匯報、76集podcast、數十場的社區活動、出版刊物鳳山好厝邊與願景工作坊。

不僅如此，協會成員們也逐漸在自己領域中開展出新天地，共同投身在高雄各項公共事務中，因為成員知道，高雄的轉變必須有更多人的參與、更扎實的市政論述、更腳踏實地深入社區，才能堅定陪伴高雄度過城市轉型的黑暗期，蛻變出屬於高雄自己的城市樣貌。

李雨蓁表示，今年從陳信諭及吳欣岱手中，接下高雄好過日理事長一職，一如以往，高雄好過日會繼續致力於市政的研究、提出具體的建議。

而今年，不諱言也是她再次挑戰市議員的關鍵時刻，不只她，協會當中的多位成員也投入選舉事務中，高雄好過日從來不避諱選舉路線，因為成員很清楚，進到議會中才有機會落實市政建言！

未來，好過日會逐步推出各選區的相關政策，請大家給予高雄好過日機會，讓成員能進到市議會當中，做更有效的市政監督，將高雄好過日這6年來的市政建言，逐一在市議會當中實現，迎來更蓬勃發展且富有獨特性的高雄！

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