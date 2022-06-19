民進黨徵召選基隆市長 蔡適應：接棒的最大挑戰 不讓基隆走回頭路

民進黨選舉對策委員會昨天建議徵召立委蔡適應（右）參選基隆市長，基隆市長林右昌（左）林右昌認為蔡適應是公督盟評鑑優秀立委，由他接棒基隆市政，可將擘劃好的藍圖願景繼續延續下去，他對蔡適應有信心；蔡適應說，參選基隆市長就是不要讓基隆再走回頭路。（記者俞肇福攝）

2022/06/19 13:18

〔記者俞肇福／基隆報導〕民進黨選舉對策委會員昨天（18日）建議徵召蔡適應參選基隆市長，蔡適應今天在基隆市長林右昌陪同下於基隆城市博覽會受訪，蔡適應感性地表示，進到會場之前，看到基隆港飛鳶在飛行，感覺到基隆一直往前進、振翅高飛，基隆作為起點城市，在城市博覽會當中各界看到林市長和市府團隊努力，感謝林右昌讓基隆作出這樣的改變。

林右昌指出，蔡適應是基隆建設延續的不二人選，過去基隆失業率高、離婚率高、自殺率高，所有施政滿意度都吊車尾，在他就任市長前10年，國民黨更舉債超過100億元。這8年來，市府不僅將負債顯著降低，更讓城市蛻變重生，化不可能為可能，這就是執政能力展現。林右昌認為蔡適應是公督盟評鑑優秀立委，由他接棒基隆市政，可將擘劃好的藍圖願景繼續延續下去，他對蔡適應有信心，也對未來基隆進步有信心。

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針對辯論會議題，蔡適應強調他參選過多次公職選舉，每次電視台詢問辯論意願時，他都勾選同意，可惜的是國民黨對手都不願參加，蔡適應很期待就相關議題彼此討論，也認為基隆發展和進步要透過一次又一次論述讓市民看到，這也是基隆人最值得驕傲的地方。

最後蔡適應說，從這幾天城市博覽會人潮看得出來，基隆是個活潑且充滿朝氣的城市，年底選戰最大挑戰就是不要讓基隆再走回頭路，在林右昌市長創造有史以來最棒的基礎上接棒，繼續努力。

國立故宮博物院院長吳密察（右）今天到基隆參觀城市博覽會，基隆市長林右昌（中）親自導覽，民進黨立委蔡適應陪同，仔細聆聽林右昌的市政建設規劃，為未來接棒預做準備。（記者俞肇福攝）

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