德國「台灣中心」傳性騷案 范雲：應強化第一線急難救助

范雲呼籲，海外第一線急難救助系統應建立性別暴力協助機制。（資料照）

2022/06/18 12:55

〔記者陳政宇／台北報導〕德國僑界傳出性騷擾案件，民進黨立委范雲呼籲，外交部及僑委會須協助強化「第一線急難救助系統」，建立性別暴力協助機制；此外，針對接受台灣補助的海外單位，各補助單位應將「性別暴力防制機制與措施」納入補助評估標準、審查作業。

旅德台僑吳品瑜指控，德國「海德堡台灣華語文學習中心」前副主任藉權勢性騷擾。經了解相關法律與制度後，范雲透過臉書表示，外館作為我國政府在國外的駐點，對當地的確沒有行政申訴、申訴或法律的權限，在制度上可以改革的，是針對國人在海外遇到緊急狀況的協助，這樣的緊急狀況，也包括性別暴力，「目前的狀況是，協助此類高度性別敏感的事件，真的需要更多的專業度及敏感度」。

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范雲認為，由於性別暴力，與一般的緊急事件（急病、災難、偷搶騙、被捕等）有所差異，經與外交部、僑委會來回討論後，她提出2點建議。

范雲說，第一，海外第一線急難救助系統必須建立國人遇到性別暴力協助機制。海外現有24小時緊急專線接線人員，應具備性別暴力的基本概念、處理流程，了解當地性平法律知識與相關可提供協助的資源；外館及僑務單位方面，也應建立當地協助資源網絡（如：受暴專線、社福組織等），即時提供國人專業協助。

范雲指出，第二，針對接受台灣補助的海外單位，各補助單位應將「性別暴力防制機制與措施」納入補助評估標準、審查作業，以建立事前預防的機制。體認到性別暴力特殊性，若海外單位可提供適當協助，對於減少受害者可能遭遇的二度傷害，將能有莫大幫助。

此外，我駐德國代表謝志偉17日再度強調，若要該疑似性騷犯接受調查，唯有報警一途，德國社會有各種機制，他和熱心僑胞會對此進行匯集資訊及提供協助網絡。謝志偉也向受害者致歉，並誓言今後在陽光下，我國官方及僑界不會讓任何人落單。

范雲則回應，她肯定謝志偉的努力，以及經歷此事件後的反思與善意，也期待謝志偉能採納她的意見，將駐德代表處作為示範單位，提供國人更適切的協助。期待在這些努力後，未來無論是外館、僑務單位或台灣成立的各種單位，都可以有足夠的性別敏感度和專業能力，能在國人有需要時成為支持。

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