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    首頁　>　社會

    襲胸、熊抱2落單女 街頭「胎哥鬼」各判刑3個月

    洪姓男子兩度騎機車找落單女子下手，一次伸鹹豬手襲胸，一次從背後胸抱，被南投地院各判處有期徒刑3個月。（記者陳鳳麗攝）

    洪姓男子兩度騎機車找落單女子下手，一次伸鹹豬手襲胸，一次從背後胸抱，被南投地院各判處有期徒刑3個月。（記者陳鳳麗攝）

    2022/06/15 20:31

    〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣洪姓男子騎父親的機車，用燕尾夾夾上撿來的車牌，上街上找落單身材曼妙女子下手，撫摸女騎士胸部；8天後改走人行道，從背後熊抱後獨自行走的女子。警方獲報查緝洪男到案法辦。南投地院近日將他依性騷擾罪名，各判處3個月有期徒刑，合併應執行有期徒刑5個月。

    判決書指出，去年5月4日凌晨2點，在父親的機車車牌夾上撿來的車牌，騎車外出，見有女子騎電動機車，他催油門靠近，伸出鹹豬手撫摸女騎士胸部，得逞後快速騎車逃逸。

    洪男食髓吃味，隔了8天，去年5月12日晨4點多故技重施，但這次先將機車停在路口，走人行道上找下手對象，看見1名女子獨自走在前方，他加快腳步靠近，從後方熊抱，女子受到驚嚇大叫，洪男馬上逃離現場。

    兩名女子報案後，警方調閱、過濾監視器發現，拍到的男子是同一人，機車車牌也一樣，找出這名「胎哥鬼」就是洪姓男子。

    法官在判決書中指出，洪男坦承對落單女生性騷擾，卻未與兩名女生和解、賠償，顯然欠缺對他人身體自主的尊重，並可能對告訴人等人心理造成陰影，所為實屬可議，分別判處兩個3月有期徒刑，合併應執行有期徒刑5個月，若易科罰金，折合新台幣15萬元。

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