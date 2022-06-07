前南市府副發言人涉性騷疑 黃偉哲：不論在職或離職一樣要查

對於前南市府副發言人易俊宏被指涉兒少性騷疑案，市長黃偉哲今日受訪表示，已啟動調查，不論當事人在職或離職，該做的調查一樣會做。（記者洪瑞琴攝）

2022/06/07 20:14

〔記者洪瑞琴／台南報導〕前南市府副發言人易俊宏被指涉兒少性騷疑案，風波波及市政府，市長黃偉哲今（7）日表示，不論當事人在職或離職，已啟動調查，該做的調查一樣會做。

黃偉哲表示，該檢舉案初先是有立委要召開記者會，後來市府5月底又收到檢舉函才得知此事，因身為主管機關，才告知當事人應該負責任去回應面對，也可以開記者會說明，因為只有當事人清楚自己過去曾參與哪些活動、接觸過哪些人，市府僅要求當事人須負責任面對此事，並不知該員涉及案件詳細內容及相關人員，所以並沒有個資外露的問題，包括市府陳情系統，一樣都是保密的，不論當事人在職或離職，市府該做的調查一樣會做。

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黃偉哲表示，當事人於5月31日下午主動表明另有人生規劃而提出辭呈，至於外界質疑誰是推薦人，兩者也沒有關係，例如議員民代也會推薦人選，但一樣都要經過公平甄試，況且推薦人也不會去做擔保，經過公平甄試進入市府服務，就要為自己的言行、工作表現負責，外界不必要做過度聯想。

南市府人事處表示，疑似涉案員工雖於6月1日離職，這與市府處理性騷擾案並無關聯，涉案人員即使離職，市府仍會依性騷擾防治法及台南市政府性騷擾防治及處理措施等相關規定，啟動調查機制，成立申訴處理調查小組調查，辦理過程也會全程以密件及保密方式處理，以保護當事人隱私，調查小組秉客觀、公平、專業原則，以不公開方式進行調查。

據了解，包括國民黨中央及南市議會國民黨團，今日都針對易俊宏案提出質疑，要求市府查辦，不是讓他請辭離職「切割」就沒事，應給社會大眾清楚的交待。

易俊宏所屬單位為市府研考會，所佔職缺為約聘人員，透過公開甄選方式進用，相關資料並無性騷擾紀錄，若先前即遭檢舉指控，則無法通過甄選。

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