國民黨抹黑陳時中與黑心快篩商「邵博士」喝酒 羅一鈞：根本不認識

國民黨稱大鑫能拿到緊急使用授權是透過「邵博士顧問有限公司」，疫情指揮中心說明，陳時中和食藥署根本不認識邵博士。（指揮中心提供）

2022/06/17 16:47

〔記者吳亮儀／台北報導〕大鑫公司涉販售中國製的劣質「富樂Flowflex」武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）快篩試劑，疑似魚目混珠用中國製劣質快篩替換美國製快篩；國民黨稱大鑫能拿到緊急使用授權是透過「邵博士顧問有限公司」，被疫情指揮中心打臉。

指揮中心發言人羅一鈞說，食藥署審核快篩試劑的緊急使用授權並不會知道「邵博士」是誰，也不會因為某人、某公司來影響實質審查緊急使用授權。

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另有媒體稱有外流影片說部長陳時中有參加相關活動，而活動中有邵博士。羅一鈞說，經了解，是去年2月21日中午於疫情記者會前，由中華牙醫學會舉辦的活動，就在疾管署隔壁的喜來登飯店，因離指揮中心很近，所以陳時中受邀前往致意。

羅一鈞說，但活動並非媒體報導的醫材學會，且陳時中及陪同長官，還有學會幹部等人，都沒人知道誰是邵博士，也不知道當天有沒有他在活動內，希望大家也不要過度解讀陳時中、食藥署與邵博士有關係，目前求證都是沒有。

對於有爆料稱今年5月中旬即有人提醒食藥署富樂快篩試劑有問題，羅一鈞說，食藥署當時也有去調查市面，但並未發現有其他中國製、未經核准試劑，註銷部分則因當時檢舉未附完整佐證資料，食藥署也要多花一些時間查證。

羅一鈞指出，富樂快篩不管是美國廠還是中國廠，都各有不同製造名稱與包裝產品，食藥署針對第一家與第二家公司所核准的EUA都是針對「在美國廠生產」的家用快篩品名，後來發現有混充情形，是用美國廠品名包裝、裡面混入另一個中國廠所生產且未經核准的快篩，此屬嚴重違法，魚目混珠本來就無法接受。

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