停課衝擊生計！立委為課照人員、學校廚工請命促紓困

立委張廖萬堅（左起）、黃國書、台中市議員王立任17日舉行「為學校廚工及課照人員紓困請願」記者會。（記者方賓照攝）

2022/06/17 11:43

〔記者陳政宇／台北報導〕本土疫情自4月起快速升溫，各縣市陸續宣布暫停實體課程，改採線上教學。立委黃國書、張廖萬堅與台中市議員王立任今（17）日邀集教育部召開記者會，為課後照顧班教師、學校廚工等人員請命，呼籲政府提出紓困補助，協助度過疫情難關。

黃國書席間表示，各縣市實施政策性停課，造成課照人員及學校廚工收入歸零。全國24278班課照班，不僅各縣市停課狀況不一，能復課重啟工作之日亦不明確；去年教育部曾對1054校2991位廚工提出紓困補貼，這些人員今年同樣被迫放無薪假。希望教育部比照去年紓困4.0方案，盡速提出薪資補助，拿出救命錢，幫助第一線教育從業人員穩住生活，共同度過停課衝擊。

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另外，黃國書特別提到，希望教育部進一步了解，課照人員並非一個穩定的工作，如若疫情導致課照人員離開職場，對學童的課後照顧也會出現缺口，除了希望協助紓困，也盤點這個可能的缺口影響。

張廖萬堅指出，今年疫情比去年更為嚴峻，但學生族群接種疫苗進度較慢，因此各地方政府陸續宣布停課，截至昨日仍有4263所學校全部或部分停課，台中、彰化、南投、高雄、嘉義等縣市更宣布線上授課到暑假。學校自辦廚房的廚工、課照人員等人員配合防疫政策停課，卻導致沒有收入；而且礙於停課是一週一週宣布，也讓他們不易轉職、另謀出路。

王立任則補充，本來學校課照老師的薪水扣除寒暑假，只剩9個月要攤在12個月裏用，已經十分辛苦，而連3週停班對他們的基本生活造成影響。教育部去年的紓困方案，是統計停課期間被中斷的節數，計算損失薪資的6成給予補助，希望今年也能比照給予補助。

對此，教育部國教署學務校安組組長黃瀞儀回應，地方政府和各級學校配合疫情停課，這些廚工和領鐘點費的人員在校園協助很多，攸關工作權益保障等問題，教育部會向行政院反映、研議處理。

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