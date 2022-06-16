確診後首發聲！ 林智堅批「這些人」：把火災當政治攻擊工具

新竹市長林智堅昨天深夜趕赴處理輪胎行縱火案，今天確診，晚間在臉書發文抨擊某些人企圖利用這次火災作為政治攻擊的工具。（資料照）

2022/06/16 22:10

〔即時新聞／綜合報導〕新竹市長林智堅今（16日）傍晚因喉嚨有癢痛症狀，返家後自行快篩呈現陽性，並經醫師視訊診療判定確診，依規定隔離居家照護「7+7」。林智堅晚間也發文，感謝大家的關心，也提到有些媒體名嘴企圖利用昨天深夜的火災作為政治攻擊的工具，「令人感到遺憾痛心」。

新竹市府表示，林智堅15日深夜協調輪胎行火警現場調度，凌晨才返家，今天也持續指揮市府災後相關工作，下午卻出現發燒與呼吸道不適等症狀，便先行返家，快篩呈現陽性後確診；得知確診同時，林智堅也請副市長沈慧虹與秘書長陳章賢負責火災專案督導，掌握案情發展，並持續提供家屬協助。

請繼續往下閱讀...

「我確診了，讓大家擔心了。」林智堅晚間在臉書表示，收到許多朋友的訊息或電話，感謝大家的關懷，未能一一回覆大家的關心，尤其喉嚨說話不太舒服，還請朋友們原諒，「昨夜的大火著實令人心痛，但名譽和團隊一直是我高度重視的。即使在這樣的狀況下，仍有必要捍衛自己和市府團隊的名譽，對惡意抹黑做出澄清」。

林智堅說，昨天那場大火奪走八位市民的生命，這樣的悲劇令人難過，市府從昨晚到現在依然正在全力調查當中，同時也協助家屬進行安置以及後事的處理，不過媒體名嘴試圖利用這場悲劇成為政治攻擊的工具，令人感到遺憾痛心。

林智堅指出，現場有大批媒體記者，也都知道他幾點現場進行指揮，大家都知道火災的嚴重性，一刻也不能延誤，他也知道除了現場救火的任務，還有其他局處支援的任務，「非常遺憾，在家屬的悲痛還沒撫平之時，我們還需要花更多時間去證明相關的謠言與抹黑，要請大家協助澄清，避免造成二度的傷害」。

林智堅也還原昨晚救災時間軸：

10:09 消防局接獲民眾火警報案

10:17 消防局同仁抵達現場

10:23 接獲消防局長彙整通報火場資訊

10:25 市長電話指示各局處如民政、警察、社會、行政出發前往現場支援

10:37 市長聯繫隨扈備車前往火災現場

10:44 市長座車抵達官邸

10:48 市長抵達火災現場

11:59 臉書發文報告現場狀況

12:41 搶救行動結束離開現場

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法