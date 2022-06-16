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    母愛偉大！新竹縱火案4大人亡者都女性 研判為救幼童往屋內衝

    母愛偉大！新竹縱火案4名大人亡者全是女性、研判為救幼童往屋內衝，因鐵皮屋無防火效果因此全葬身火海。（記者洪美秀攝）

    母愛偉大！新竹縱火案4名大人亡者全是女性、研判為救幼童往屋內衝，因鐵皮屋無防火效果因此全葬身火海。（記者洪美秀攝）

    2022/06/16 21:02

    〔記者洪美秀／新竹報導〕母愛真偉大！新竹市東大路、中央路口的輪胎行惡火造成8死重大慘案，其中縱火的逆子陳彥翔與爸爸因在1樓，在火勢竄燒後便往外逃，但包括屋主妻子及陳嫌的妻子和陳嫌的大嫂看到火勢一發不可收拾，都本能往屋內衝，且為了救在2樓的幼兒，全都往2樓跑，沒想到因鐵皮屋沒有防火效果，導致4名女性全部與幼童葬身火海。

    新竹市消防局表示，8名死者中，包括陳姓屋主的妻子及縱火嫌犯的老婆及大嫂和妹妹，4名大人全部是女性，研判女性因有母愛特質，在火警現場中常因要救小孩而選擇往孩子的位置衝，但由於現場是鐵皮屋，火勢竄燒後，整個鐵皮屋因無防火效果及區隔作用，因此很容易就會因鐵皮屋高溫及濃煙而嗆傷窒息，研判可能是女性為了救位在2樓的4名幼童，才會往2樓跑，沒想到卻因此都葬身火海。

    消防局也分析，鐵皮屋火警因沒有隔熱及防火效果，只要一起火，很容易就會燒起來，加上高溫及濃煙和火勢，幾乎沒有阻絕空氣的效果，因此是最危險的建築物，要從火勢猛烈的鐵皮屋逃出來的機率幾乎是零。

    消防局也提醒，如果是鐵皮屋的建築，應要有第二逃生出口，且應加裝窗戶等逃生出口，就可能減輕傷害。

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