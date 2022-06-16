新竹縱火案釀8死1傷 輪胎行未同意參與公辦都更

新竹縣政府財政處表示，發生火災的新竹市東大路輪胎行為私有地，原為新竹市公辦都更親仁段的範圍，但地主未同意參與更新，因此實施者將其劃出都市計畫更新範圍。（記者廖雪茹攝）

2022/06/16 20:23

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣政府財政處今天（16日）表示，這次不幸發生火災的新竹市東大路輪胎行為私有地，地上物也為地主所有，原為新竹市公辦都更親仁段的範圍，辦理都更的實施者近年多次和輪胎行協調，地主均未同意參與更新，因此實施者將其劃出都市計畫更新範圍。

竹縣府財政處指出，這個都市更新案，多年以前由新竹市政府同意新竹縣政府依照都市更新條例以公辦都更方式辦理開發及招商，民國106年徵求到實施者，負責整合公、私地主及地上物所有人，該案106年也由實施者擬具都市更新事業計畫、權利變換計畫，向主管機關新竹市政府報核；因為都市計畫內有巷道要廢止，近幾年辦理廢巷，目前廢巷作業已完成，更新事業計畫補正後將重新報新竹市政府核定。

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財政處表示，實施者依照主管機關指示整合，此次發生火災的輪胎行，經過多次協調仍未同意參與更新，因此實施者將輪胎行劃出都更範圍；都市更新基本上需要街廓完整，但私地主不同意參與更新，仍尊重私地主。此外，在都市更新範圍內，縣府也責成實施者要注意尚未拆除的地上建物，必須注意安全。

根據內政部營建署的都市更新入口網顯示，擬訂新竹市東區親仁段一小段19地號等24筆土地及親仁段二小段10-16地號等14筆土地都市，區位範圍為中央路以北、文化街以東、仁愛街55巷以南、仁愛街以西之完整街廓及中央路以北、仁愛街以東之部分土地，合併為一更新單元。

新竹縣政府財政處表示，發生火災的新竹市東大路輪胎行為私有地（右上方白色小塊），原為新竹市公辦都更親仁段的範圍，但地主未同意參與更新，因此實施者將其劃出都市計畫更新範圍。（擷取自內政部營建署都更網站）

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