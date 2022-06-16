轟苗栗縣府縱放坤輿！ 綠委列「4大罪狀」 自救會死守家園

洪申翰等人今日召開記者會，抨擊苗栗縣府縱放坤輿垃圾污染。（記者陳政宇攝）

2022/06/16 16:07

〔記者陳政宇／台北報導〕坤輿廢棄物掩埋場爭議逾20年，14日獲苗栗縣府核准試運轉90天，引發地方激烈反彈。對此，民進黨立委洪申翰、苗栗縣長參選人徐定禎等人今（16）日召開記者會，羅列苗栗縣府和坤輿的「4大罪狀」；反坤輿事業廢棄物掩埋場自救會也強調，一定會抗爭到底、死守家園。

民進黨立委洪申翰、湯蕙禎、苗栗縣長參選人徐定禎、苗栗縣議員陳光軒、苗栗縣議員曾玟學、反坤輿事業廢棄物掩埋場自救會會長陳清鑫、民進黨苗栗縣議員參選人邱毓興等人，今日在立法院舉行「苗栗土匪徐耀昌魚肉鄉民，縱放坤輿垃圾污染龍昇村」記者會。

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洪申翰席間表示，苗栗縣府同意坤輿試運轉，就是同意廢棄物被倒進龍昇村，特別是坤輿掩埋場爭議20年，20年前的設備設施到底能否使用，會不會破損增加土地被污染的風險，也是讓人質疑。接下來90天對龍昇村鄉親的處境非常嚴峻，在未來90天內，坤輿只要在其中兩天，每天達到80％的運轉量，也就是這兩日每天運進約150噸的廢棄物，就達到試運轉標準。

接著，洪申翰列出苗栗縣府和坤輿的「4大罪狀」，第一，坤輿從沒做過應該要做的環評，把台一線上的聯外道路硬是不納入計畫範圍內；第二，坤輿辦公室有使用事實卻規避環評，不僅燈火通明，員工還進進出出；第三，否認使用裡面的地磅，還說使用遠在90公里之外、位於桃園的地磅，這是惡意解讀，縮減基地以規避環評；第四，許多律師正進行行政訴訟，苗栗縣政府卻規避專家審查會，無法釐清爭議。

陳清鑫說，苗栗縣政府14日核發試運轉許可後，自救會就決定死守家園、抗爭到底，苗栗縣政府在諸多爭議未解之前仍核准許可，不甩監察院報告和行政院環保署的函文，執意要給坤輿試運轉。自救會6月15日凌晨在廠區大門擺了6塊石塊，一度遭怪手前來移除，鄉親們同心協力把它擋下來，警察卻沒有作為。由於掩埋場就位在村子的最高處，屬於砂質地層，且坤輿設施老舊，一定會影響破壞良田、汙染水源。

湯蕙禎說，該案20年來，對民眾來講真的是情何以堪，從情理法來講，「情」方面是選址不對，龍昇湖和廢棄掩埋場距離不到300公尺，監察院當時監察報告也就此質疑，環保單位竟沒看出問題，如今若執行環評，就會發現諸多條件不符的地方。「理」方面為了規避2公頃問題，將聯外道路、辦公室、地磅都排除計畫內，這點講不通。「法」方面，根據「公民營廢棄物清除處理機構許可管理辦法」，坤輿若能在9月13日前取得許可，就能完成審查，因此環保署、苗栗縣府通通都有責任。

「不要低估鄉親的決心，鄉親已做好犧牲的準備」，徐定禎強調，很明顯是坤輿規避環評、苗栗縣政府配合放水，讓人懷疑裡面大有文章；他也要求國民黨苗栗縣長參選人應表達態度，給鄉親一個交代，並呼籲監察院和檢調介入徹查。

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