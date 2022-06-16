呂玉玲邀退將、榮團餐敘 李天鐸批朱立倫：讓國民黨沉淪、沒黨魂

立委呂玉玲談及無奈退選，嘆「至少與軍系一同努力過」。（記者許倬勛攝）

2022/06/16 13:08

〔記者許倬勛／桃園報導〕今年適逢黃埔陸軍官校98年校慶，角逐桃園市長失利的立委呂玉玲持續感恩餐會，今邀退將、榮團餐敘，憶起過往軍系情意相挺，呂坦言黨中央的決定令人無奈，但至少「曾經努力過」，也向軍系致歉未能攜手走到最後。

呂玉玲早在今年2月，在黨主席朱立倫與桃園市議長邱奕勝的陪同下，獲軍系一致支持，展現團結氣勢，怎料「朱中央」徵召炸鍋，迄今仍不見整合跡象。

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「朱立倫讓國民黨一步步沉淪、沒了黨魂」復興崗校友總會會長李天鐸開砲，批朱立倫言行不一，年初要軍系團結挺在地出身的呂玉玲，卻又空降與桃園關係淺薄的前行政院長張善政，打仗首重團結一心，但朱立倫貴為黨魁，卻一步步率國民黨向下沉淪、失去黨魂，教人失望透頂。

呂玉玲獲軍系力挺，她受訪連說數聲「感謝」，軍系團體早在年初就為她成立後援會，使出渾身解數為她拉票，回首這段時間與大家「曾經努力過」，雖始終未受黨中央關愛令人遺憾，但俯仰無愧於心。

媒體問及張善政面臨整合問題，未來是否會協助拉攏軍系？呂玉玲淡然表示，與張見面依舊不急，當務之急還是走完感恩餐會之旅；她認為，基層與張善政始終難免有隔閡，必須積極拜訪、請益，「這是他的課題」。

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