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    祈福走桃園週五完成 羅智強預告將與張善政合體

    前台北市議員羅智強（右三）祈福走桃園之旅，頗受婆媽喜愛。（記者魏瑾筠攝）

    前台北市議員羅智強（右三）祈福走桃園之旅，頗受婆媽喜愛。（記者魏瑾筠攝）

    2022/06/14 12:23

    〔記者魏瑾筠／桃園報導〕前台北市議員羅智強爭取代表國民黨參選桃園市長失利後，持續祈福走桃園之旅，他今天受訪預告，這周五將完成祈福走桃園，並將與國民黨下屆桃園市長參選人張善政合體；另，他也透露，預計下周與台北市長柯文哲在台北碰面。

    羅智強表示，台灣民眾黨桃園市長參選人、立委賴香伶拜訪他時有帶口信，說要約時間跟柯文哲聊聊天，事實上以前在台北市議會服務的時候，跟柯文哲有很多私下的活動交流，（雙方）純粹是以前朋友的關心，大家不用有過多揣測，由於柯文哲公務比較忙，加上這周五祈福走桃園完成後，會讓團隊休息一下，應該是下周會在台北（碰面）。

    針對和柯文哲是否有合作機會？羅智強說，他們一直是朋友，過去不管是公投夜宿，柯也有到凱道看他，也精神上支持、贊助1元租了公投公車，說合作一直都有很多合作，但他也要特別強調，國民黨、民眾黨都是在野黨，有政黨競爭但更多的是監督制衡的責任。

    至於祈福走桃園將於周五結束，羅智強說，他有看到張善政表達希望能合體，因此昨天有特別打給張善政，邀請他一起來周五的祈福走桃園，完成祈福之旅，他答應了，當天預計會有10位桃園市議員出席，也會邀請立委高金素梅、當地立委萬美玲，由於是在桃園區就不一一邀請，希望大家一起為桃園祝福，結束後就準備全台灣的行腳祈福。

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