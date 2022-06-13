桃園房子還沒買到 張善政競選總部暫定設藝文特區商辦1樓

國民黨下屆桃園市長參選人張善政，暫定在鄰近桃園區藝文特區的某商辦1樓設立競選總部。（記者魏瑾筠攝）

2022/06/13 17:04

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕國民黨下屆桃園市長參選人張善政，雖然還沒買到桃園市的房子、找到落腳之處，但據了解，經黨中央協調，他已暫定在鄰近桃園區藝文特區的某商辦1樓設置競選總部，預計6月底、7月初進駐。

張善政昨深夜無預警在臉書發文感謝「桃園在地的室內裝修師傅」，並提及「今天油漆尚未乾」，發文疑似自曝買到房子、找到落腳之處。不過，張善政今天受訪否認買房，並表示陸陸續續一直都有在看房子，應該很快可以決定，之後有確定會再向大家報告。

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雖然張善政還沒買到房子，不過據了解，黨中央除希望張善政勤走地方拜會、爭取支持，也希望張善政能趕快設立競選總部，對此經黨中央協調，目前暫定在桃園區藝文特區附近一處商辦一樓，做為張善政競選總部。

據悉，該處原由某大型銀行承租，但銀行退租後，該處已閒置多時，目前內部仍可見銀行辦公櫃檯、隔間，由於傳出張善政有意在此設置競選總部，該商辦今也派員檢視電器設備。

雖然該處室內空間近200坪，且鄰近國道一號蘆興南路交流道，一旁還有大型停車場，但沒有戶外腹地，據了解，黨內有聲音認為，該處只適合辦公，但不適合舉辦造勢、大型活動，有意調整競選總部地點，但也沒有其他口袋名單，目前仍按規劃訂在6月底、7月初進駐。

台灣房屋中正藝文店表示，該處已閒置近3年，目前是待租狀態，一坪租金3000元，以占地128坪而言，每月租金落在38萬4000元，倘若是大品牌有意承租，租金還有討論空間，若是要做為競選總部的短期承租，假使雙方有交情以免費贊助提供場地，也不無可能。（17:32更新）

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