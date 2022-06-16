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    獨家》國會外交大解封！ 游錫堃擬訪捷克 至少7組人馬出訪美歐

    游錫堃規劃休會期間回訪捷克，這也是他立法院長任內首度出訪。圖為游錫堃接待訪台的捷克參議院議長韋德齊。（資料照）

    游錫堃規劃休會期間回訪捷克，這也是他立法院長任內首度出訪。圖為游錫堃接待訪台的捷克參議院議長韋德齊。（資料照）

    2022/06/16 07:23

    〔記者陳政宇／台北報導〕各國邊境管制逐步鬆綁，除了日前遠赴丹麥的「立法院開放國會暨哥本哈根民主高峰會訪團」，尚有部分立委規劃在立法院休會期間出國交流。據本報掌握，目前至少有7組人馬擬訪問美、歐各國，堪稱近年疫情以來最熱絡的「出訪旺季」。

    每位立委每年可申請國會交流事務費2次、共20萬元，但本屆立委自2020年上任以來，因受國際疫情影響，幾乎未安排出國訪問。隨著今年各國邊境管制的逐漸解封，立委們整裝待發，各項出訪計畫陸續成形。

    在美國方面，第八屆「世界國會議員西藏大會」將於6月20、21日在華盛頓特區登場，我國「台灣西藏國會連線」獲邀參加，由無黨籍立委林昶佐和民進黨立委洪申翰代表出席。洪申翰說，為響應西藏精神領袖達賴喇嘛的倡議，本屆大會聚焦西藏高原的環境變遷議題，他此行也會與各國議員交流氣候變遷的因應作為，並拜訪當地僑胞。

    立法院「外交及國防委員會」也傳出6月底組團訪美的計畫，除了拜訪當地政要、學界和僑胞外，訪團將應邀參加「北美洲台灣商會聯合總會」相關活動。此外，近日接連造訪美國、加拿大的國民黨立委陳以信，將馬不停蹄地轉往歐洲和新加坡，繼續參訪行程。

    在歐洲方面，「台灣與波蘭國會友好聯誼會」會長、民進黨立委林靜儀指出，安排6月底前往波蘭及周邊國家，預期拜訪民間團體以了解我國援烏情形，也將與當地僑胞會面商討如何促進台立關係。「台灣斯洛伐克國會聯誼會」會長、民進黨立委許智傑也規劃，休會期間將回訪斯洛伐克，目前尚未敲定時間和成員，研議與林靜儀等人的波蘭行併團出訪。

    「台灣與波羅的海三國國會議員友好協會」會長、民進黨立委邱志偉訂於7月初前往立陶宛交流，他受訪表示，自己20年前曾在立陶宛維爾紐斯大學任教，當年的幾位同事還在教書，而學生也已為人父母，此行可望與故人敘舊、重溫往事。

    此外，立法院院長游錫堃擬7月中下旬左右，回訪捷克參議院議長韋德齊。據了解，考量歐洲國家放長假時間、接待規格與行程順路與否等因素，目前正緊鑼密鼓規劃；另方面，相關行程若提前曝光，恐招來中國駐外人員制肘、徒生變數，因此會在適當時機對外公佈。

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