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    立陶宛政次預告9月開館 駐台代表競選熱門

    立陶宛經濟暨創新部政務次長聶琉嫻娜（中）訪問團15日於外交部舉行記者會，會後大合影。（記者塗建榮攝）

    立陶宛經濟暨創新部政務次長聶琉嫻娜（中）訪問團15日於外交部舉行記者會，會後大合影。（記者塗建榮攝）

    2022/06/15 17:40

    〔記者呂伊萱／台北報導〕立陶宛經濟暨創新部政次聶琉嫻娜（Jovita Neliupšienė）結束訪台行程，今離台前召開記者會。聶琉嫻娜預告，規劃於9月開設駐台經貿辦事處，剛公布駐台代表遴選作業，相信經過激烈競爭後將確定人選。訪團此次來台也探勘辦事處候選位址，開館將能進一步深化雙邊關係。

    聶琉嫻娜率立陶宛官員及重要科技企業領袖於6月12日抵台，展開為期4天深化雙邊經貿合作的訪問，今天並在離台前召開記者會，回應雙邊關係相關問題，我駐立陶宛代表黃鈞耀共同與會。

    關於立陶宛在台設處時程一事，立陶宛經濟部13日表示將於今年秋天在台灣開設辦事處。聶琉嫻娜今天在記者會上進一步回應，時程希望是在9月開館，接下來也將有立陶宛各領域企業代表組團來台，開館將不只是關於官方、也與企業息息相關，相信會進一步深化雙邊關係，且下週還會有官員訪台。

    此外，聶琉嫻娜也說明，立陶宛經濟部剛剛公布駐台代表人選遴選作業，現在與台灣關係是立陶宛社會熱門議題、相當受重視，相信代表人選的競爭也會很激烈，很快能找出人選。遴選程序將視報名人數而定，若超過20人將有兩階段，也會包含筆試和面談。

    在辦事處選址方面，聶琉嫻娜也說到，這次訪台有抽空走訪幾個候選地點，但還沒簽約。對於設處時程為何推延數次？聶琉嫻娜則說明，因為經濟部以往並未設有駐外辦事處，台灣是第一個經貿辦事處，因此在法律程序上需要完備作業，這是延後的原因。

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