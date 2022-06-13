立陶宛經濟部政次 率團抵台

立陶宛經濟暨創新部政務次長聶琉嫻娜（左二）昨率團抵台，外交部次長曾厚仁（右一）前往接機。（記者朱沛雄攝）

2022/06/13 05:30

〔記者呂伊萱、朱沛雄／台北報導〕立陶宛經濟暨創新部政務次長聶琉嫻娜昨率立國官員及重要科技企業領袖一行十人抵台，展開四天訪問。訪團任務在於探索立台雙方在經貿投資、產業對接與供應鏈安全等領域的合作契機。

另，據了解，立陶宛駐台辦事處事宜仍在程序中，訪團此行並無開館安排；如立陶宛經濟部長雅莫奈特五月時所述，規劃在夏末初秋派官方代表來台設處。

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台灣代表處開設後，台灣和立陶宛互動頻繁，國發會龔明鑫主委去年率「中東歐三國經貿投資考察團」訪問立國；今年五月經濟部政次陳正祺再度率團赴訪，並和聶琉嫻娜召開首屆「台立次長級經濟對話」，聶琉嫻娜再率企業領袖來台。

聶琉嫻娜近期在立陶宛國會報告中指出，立陶宛發展經濟的首要任務是創新和智慧專業化，「我們正在增加包括與台灣在內所有國家的經濟互動」。立陶宛的主要進出口夥伴是德國。

外交部政次曾厚仁昨赴桃園機場歡迎訪團，聶琉嫻娜步入候機室時面帶笑容，主動有力地和曾厚仁握手致意，我駐立陶宛代表黃鈞耀陪同訪團返台。

外交部說明，聶琉嫻娜一行將拜會我國政府經貿相關部會，參訪關鍵產業優勢企業，深化經貿合作。聶琉嫻娜也將於週三召開記者會，說明立陶宛與台灣經貿發展現況。

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