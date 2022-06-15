獨家》國民黨彰化市長初選「新進黨員」勝出 老將落敗原因曝光

黃玉芬是加入國民黨僅數月的「新進黨員，卻打敗政壇資深縣議員張東正，地方議論紛紛。 （翻攝黃玉芬臉書）

2022/06/15 18:53

〔記者湯世名／彰化報導〕國民黨下屆彰化市長黨內初選民調結果今天（15日）出爐，「女王蜂」黃玉芬險勝曾任3屆縣議員的張東正，其實張東正在2018年本屆市長選舉時僅輸民進黨現任市長林世賢319票，差一點坐上市長寶座，當時地方就傳言，若不是張東正的妻子陳銌銌也參選縣議員，引發部分人士反彈「整碗捧去」，選舉早就翻盤，這次張、陳夫妻又雙雙投入市長、縣議員選舉，地方認為又「重蹈覆轍」，也是導致張在初選時不敵「新進黨員」黃玉芬的主因之一。

這次民意調查結果，由世新大學、典通公司進行民調。根據統計，世新大學的總支持率，張東正為49.299%，黃玉芬為50.701%；典通的總支持率，張東正為47.421%，黃玉芬為52.579%。兩人平均支持度為張東正48.36%，黃玉芬51.64%，由加入國民黨僅數月的黃玉芬險勝，將代表國民黨參選彰化市長。

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本次民調，世新與典通所做的政黨對比支持率與黨內互比支持率，以世新的統計來看，張東正在政黨對比支持率為50.514%，贏過黃玉芬的49.486%，不過在黨內互比支持率上，張東正卻以42.414%，大輸黃玉芬的57.586%；同樣的情況在典通民調也出現，張東正在政黨對比支持率為48.176%，黃玉芬以51.842%小贏，不過在黨內互比支持率上，黃玉芬卻以56.853%大幅領先張東正的43.147%，以致最終由黃玉芬出線。

政壇人士認為，本屆彰化市長選舉，張東正其實原本大有贏面，只可惜夫婦倆儘管訴求市長、縣議員服務層面不同，卻未讓選民買單，「滅火不成」反以些微票數敗給林世賢。

下屆市長選舉，地方一度傳出張東正將退居幕後，由妻子陳銌銌出馬參選，不過最終夫婦倆仍分頭並行，大出地方意料，地方議論紛紛，當時即有人預測「恐將重蹈覆轍」，由民調中張東正、黃玉芬兩人的「黨內互比支持度」落差之懸殊，即可看出地方耳語對張東正的衝擊。有人認為，可以理解張想要為藍軍奪回失去12年的彰化市長寶座，卻沒想到自己的堅持，會讓甫加入國民黨數月的「新進黨員」黃玉芬拿下「參賽權」，恐是其始料未及。

政壇老將張東正上回不敵林世賢無緣市長寶座，這次又在國民黨初選中輸給「新進黨員」黃玉芬，地方議論紛紛。 （翻攝張東正臉書）

競選連任的民進黨彰化市長林世賢。（記者湯世名翻攝）

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